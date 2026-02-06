박재정, 군 전역 후 컴백…엔믹스 설윤과의 듀엣곡 '지금 이대로만' 발매

가수 박재정이 군 전역 이후 첫 컴백곡으로 NMIXX(엔믹스)의 설윤과의 듀엣곡을 선택했다.



2023년 '헤어지자 말해요'로 사랑을 받은 박재정이 오는 25일 NMIXX 설윤과 함께한 듀엣곡 '지금 이대로만'을 발매한다.



박재정의 소속사 로맨틱팩토리에 따르면, '지금 이대로만'은 박재정이 지난해 군 복무 중 휴가 기간에 직접 작사·작곡한 곡으로, 처음 곡을 구상할 때부터 여성 아티스트와의 듀엣을 염두에 두고 작업한 노래다. 이후 곡과 어울리는 목소리를 찾던 중, 설윤이 방송에서 '헤어지자 말해요'를 커버한 것을 접하고 깊은 인상을 받아 협업을 제안했고, 이를 계기로 이번 듀엣이 성사됐다.



특히 박재정은 설윤의 녹음 디렉팅에 직접 참여해 현장에서 감탄을 아끼지 않았으며, 설윤의 보컬에 극찬을 보냈다는 후문이다.



'지금 이대로만'은 정통적 기법으로 접근한 팝 발라드 트랙으로, 두 아티스트의 애절한 감성과 폭발하는 가창력, 여기에 화려한 오케스트라의 사운드가 어우러져 요즘 보기 드문 정통 남녀 듀엣곡의 매력을 선사한다. 특히 2023년 최고 히트곡이었던 '헤어지자 말해요'를 만들었던 박재정·박현중 콤비가 만들어 낸 곡으로, '지금 느끼고 있는 이 이별의 아픔마저, 사실 아주 오랫동안 가끔씩 잊히지 않고 남아있었으면 한다'는 진솔한 가사로 곡의 감정을 한층 극대화하며 깊은 여운을 남길 예정이다.



한편 박재정과 NMIXX의 설윤이 함께한 신곡 '지금 이대로만'은 오는 25일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.



사진 = 로맨틱팩토리, JYP엔터테인먼트 제공







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)