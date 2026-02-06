뉴스
30억 달러 외환보유액 확충…'역대 최저 가산금리' 외평채 발행

최고운 기자
작성 2026.02.06
30억 달러 외환보유액 확충…'역대 최저 가산금리' 외평채 발행
▲ 재정경제부 청사

달러화 표시 외국환평형기금채권이 역대 최저 가산금리로 발행됐습니다.

재정경제부는 달러화 표시 외평채 3년물(10억 달러)과 5년물(20억 달러)을 성공적으로 발행했다고 밝혔습니다.

이로써 단일 발행 기준으로는 2009년(30억 달러) 이후로 최대 규모의 외환보유액을 확충하게 됐습니다.

미 국채금리 대비 가산금리는 3년물 9bp(1bp=0.01%포인트), 10년물 12bp입니다.

10bp 안팎의 가산금리는 신용등급이 가장 높은 국제기구 또는 다른 선진국 정부보다도 낮거나 유사한 수준입니다.

특히 가산금리가 한 자릿수까지 떨어진 것은 이번이 처음입니다.

3년물은 이번에 처음 발행됐으며, 5년물 가산금리도 2024년 24bp에서 지난해 10월 17bp, 이번 12bp 등으로 빠르게 떨어지면서 역대 최저 수준을 기록했습니다.

재경부는 "우리 국채가 높은 대외신인도를 바탕으로 세계 최고 수준의 우량 자산으로 평가받고 있다는 점을 명확히 확인했다"며 "한국물 채권 시장에서도 소위 코리아 디스카운트가 해소되고 있음을 확인했다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
