루비오 "한국의 통상 공약 이행 관련 미국 분위기 좋지 않아"

미국을 방문 중인 조현 외교부 장관은 루비오 미 국무장관을 만나 통상 갈등이 양국 관계 전반으로 번지지 않도록 긴밀히 소통하기로 합의했다고 밝혔습니다.조 장관은 워싱턴 DC에서 열린 특파원 간담회에서, 루비오 장관으로부터 한국의 통상 공약 이행에 대한 미국 내 분위기가 좋지 않다는 걸 전해듣고 우리가 "대미투자특별법안 처리를 고의로 지연시키는 게 아니"라는 점을 해명했다고 밝혔습니다.조 장관은 이어 한미 통상합의가 "어렵게 도달한 합의인 만큼, 이를 충실히 이행하고자 하는 한미 양국의 뜻이 같다는 점을 이번 방미에서 재확인했다"고 말했습니다.특히 "원자력과 핵추진 잠수함, 조선 등 3가지 한미 협력 핵심 합의 사안이 충실히 협의가 이뤄지도록 미국의 관계 부처를 독려해달라고 루비오 장관에게 부탁했다"고 전했습니다.이에 루비오 장관은 "한미 간 합의 이행 지연이 생기는 것은 미국 측도 원하지 않는다"고 공감했으며, "잘 챙겨보겠다"고 말했다고 조 장관은 소개했습니다.조 장관은 아울러 전날(5일) 미 국무부 청사에서 열린 미국 주도 핵심광물 장관급 회의를 계기로 제이미슨 그리어 미무역대표부(USTR) 대표를 만나 "한미 관세 합의 이행 상황에 대해서도 의견을 교환했다"고 말했습니다.조 장관은 그리어 대표가 "한국이 (대미) 전략투자뿐 아니라 비관세 장벽 관련한 사안에서도 진전된 입장을 조속히 보여주는 게 중요하다고 강조했다"고 전했습니다.한편, 조 장관은 크리스 라이트 미 에너지장관과 대화에서 한국의 우라늄 농축, 사용후 핵연료 재처리, 핵추진 잠수함 분야에서 구체적인 진전을 만들자는 한미 간 공감대를 재확인했다고 밝혔습니다.조 장관과 라이트 장관 사이에는 미 에너지부가 미래 기술 분야 연구 협력 시 주의를 요구하는 '민감국가 및 기타 지정국가 리스트'(SCL)에 한국을 등재한 것을 해제하는 데 대한 논의도 이뤄진 것으로 전해졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)