미국발 증시 한파 덮친 코스피…장중 한때 4,900선 깨져

▲ 코스피가 장중 5% 넘게 급락해 4,900선이 깨진 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다.

미국발 증시 한파가 코스피에 불어닥쳤습니다.코스피는 이날(6일) 오전 9시 25분 현재 전장보다 226.33포인트(4.38%) 떨어진 4,937.24에 거래되고 있습니다.전날 3.86% 내린 데 이어 이틀 연속 급락세입니다.지수는 전장 대비 150.42포인트(2.91%) 내린 5,013.15로 출발해 낙폭이 커지면서 한때 4,899.30까지 밀려 4,900선이 깨지기도 했습니다.오전 9시 6분에는 코스피 선물 가격이 전날 종가보다 5% 넘게 급락하면서 프로그램 매도호가 일시 효력정지가 발동되기도 했습니다.삼성전자는 4.39% 하락한 15만 2천300원, SK하이닉스는 4.75% 밀린 80만 2천 원에 거래되고 있습니다.이외 시가총액 상위종목 중 KB금융(2.29%)을 제외한 대부분 종목이 하락세입니다.현대차(-7.06%), 한화에어로스페이스(-7.82%), SK스퀘어(-6.93%) 등의 낙폭이 큰 편입니다.서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 3.7원 오른 1,472.7원에 장을 시작했습니다.유가증권시장에서 외국인과 기관은 각각 4천22억 원, 1천68억 원을 순매도하고 있습니다.외국인은 전날 5조 원 넘게 순매도하며 역대 최대 순매도액을 기록했습니다.전날 역시 역대 최대 규모인 6조 7천억 원을 순매수했던 개인은 오늘도 5천175억 원을 순매수하며 지수 하단을 받치고 있습니다.외국인은 코스피200선물시장에서도 4천854억 원 매도 우위입니다.간밤 뉴욕증시는 시장 전반에 투매 심리가 확산하면서 기술주와 우량주 구분 없이 모두 하락했습니다.5일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 592.58포인트(1.20%) 하락한 48,908.72에 거래를 마감했습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 84.32포인트(1.23%) 떨어진 6,798.40, 나스닥종합지수는 363.99포인트(1.59%) 내려앉은 22,540.59에 장을 마쳤습니다.인공지능(AI) 설비투자와 클라우드 서비스 부진에 대한 우려가 가중되면서 마이크로소프트(MS)와 아마존이 4% 이상 급락했습니다.(사진=연합뉴스)