[단독] "금목걸이 노렸나" 인도인 남성 살해 외국인, 강도살인 혐의 추가

제희원 기자
경기 남양주에서 인도 국적 남성을 살해한 혐의로 구속된 40대 외국인 남성 A씨에 대해 경찰이 강도 살인 혐의를 적용하기로 했습니다.

A씨는 지난달 29일 경기 남양주시의 한 다세대주택에서 서로 알고 지내던 인도 국적 40대 남성을 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.

당초 범행을 부인하던 A씨는 경찰 조사에서 피해자 금목걸이를 노리고 범행했다고 진술한 것으로 알려졌습니다.

앞서 경찰은 피해자 시신에 대한 국과수 부검을 의뢰해 "목 부위 치명상으로 인한 사망"이라는 소견을 전달받았습니다.

피해자 발견 당시 시신 일부가 불에 타 있던 점을 토대로 경찰은 A씨가 피해자를 살해한 뒤 불로 시신을 훼손하려고 한 것으로 보고 A씨에 대한 '사체손괴' 혐의 적용도 검토하고 있습니다.

범행 사실을 자백한 A씨는 사체손괴 혐의에 대해서는 부인하고 있는 것으로 전해졌습니다.

다만, 경찰은 피의자 국적을 공개할 경우 특정 국가에 대한 낙인 효과나 외교적 관계에 미칠 영향 등이 우려된다며 공개가 어렵다는 입장을 밝혔습니다.

경찰은 오늘 사건을 검찰에 송치할 예정입니다.
