'연애 중' 하정우, '건물주'로 19년 만에 안방극장 컴백…영끌 건물주 된다

최근 연애 소식을 전한 배우 하정우가 오는 3월 19년 만에 안방극장에 컴백한다.하정우, 임수정, 김준한, 정수정, 심은경 등 화려한 캐스팅으로 기대를 모으는 tvN 새 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'이 '캐스팅 티저' 영상으로 베일을 벗었다.'건물주'는 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그린 드라마다. 부동산 공화국이라 불리는 대한민국의 현실을 바탕으로 한 밀도 높은 서스펜스와, 배우들의 연기 차력쇼가 어우러져 극강의 몰입도를 선사할 예정이다.이번에 공개된 티저 영상은 하정우, 임수정, 김준한, 정수정, 심은경의 색다른 조합이 드라마 팬들을 설레게 만든다. 이와 함께 건물을 둘러싼 캐릭터들의 서로 다른 이해관계를 보여주며 흥미를 높인다.'영끌(영혼까지 끌어모아 대출)' 건물주 기수종 역의 하정우는 "건물주가 쉬운 게 아니더라고요"라면서 의미심장한 서막을 연다. 기수종의 아내 김선 역의 임수정은 "부동산에 내놓은 지가 언젠데"라며 걱정을 하고, 기수종의 절친한 친구 민활성 역의 김준한은 "건물 나한테 팔래?"라며 은근한 관심을, 민활성의 아내 전이경 역의 정수정은 "돈이 뭐가 문제야?"라고 여유로운 태도를 보인다. 미스터리한 자본의 집행자 요나 역의 심은경은 "30억, 괜찮죠?"라고 거래를 제안해, 각 인물들이 욕망이 얽히고설켜 어떤 이야기를 펼쳐낼지 궁금하게 만든다.무엇보다 "인생역전의 마지막 동아줄, 궁금하십니까?"라는 카피가 강렬한 호기심을 불러일으킨다. 대한민국에서 건물주가 되는 법이 무엇일지, 건물주가 되려면 과연 무엇을 감당해야 하는지, 드라마를 더욱 궁금하게 만든다. 이어 어두컴컴한 지하실의 문이 열리면서 위험천만한 사건이 펼쳐질 것을 암시하며, 첫 방송을 향한 기대감을 끌어올린다.'대한민국에서 건물주 되는 법'은 3월 14일 토요일 밤 9시 10분 첫 방송된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)