[현장영상] 70대 노인 치고 빤히 쳐다보더니 '쌩' 잡히자 늘어놓은 황당한 말

지난달 2일 저녁, 부산의 한 주택가 골목에서 배달 오토바이가 70대 여성을 치고 달아나는 사고가 발생했습니다.

당시 피해 여성은 머리를 크게 다쳐 의식을 잃었던 상황이었습니다. 사고 장면이 담긴 CCTV에는 오토바이 운전자가 쓰러진 피해자를 빤히 보고도 그대로 현장을 벗어나는 모습이 고스란히 담겨 충격을 주고 있는데요.

검거된 운전자는 도망간 이유에 대해 황당한 변명을 늘어놓았습니다. 현장영상에 담았습니다.

