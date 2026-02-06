한국 고위관계자 "며칠 내 북 관련 진전 있을 것…북미 대화까진 아냐"

▲ 조현 외교부 장관(왼쪽)과 마르코 루비오 미 국무장관 겸 국가안보보좌관이 3일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 한미 외교장관회담에서 대화하고 있다.

한국 정부 고위관계자는 5일(현지시간) 대북 이슈와 관련해 "며칠 내로 어떤 새로운 진전 사항이 있을 것 같다"고 밝혔습니다.이 관계자는 이날 미 워싱턴DC에서 한국 특파원단과 만난 자리에서 이같이 말한 뒤 '새로운 진전'에 대해 "거창한 것은 아니고, (북한과의 관계 진전을 위한) 단초가 될 수 있는 성의 차원 같은 것이다. 북미 대화를 한다거나 그런 것까지는 아니다"라고 설명했습니다.그는 그러면서 북미 대화 가능성에 대해선 "알다시피 지금 (미국과 대화를 하지 않겠다는) 북한의 입장이 확고하고, 좀 더 지켜봐야 할 거 같다"고 덧붙였습니다.이 관계자는 지난 3일 조현 외교부 장관과 마코 루비오 미 국무장관 간의 한미외교장관 회담에서 루비오 장관이 조 장관에게 4월에 예정된 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문에 대해 설명했다고 전했습니다.이에 조 장관은 루비오 장관에게 "현재 우리나라도 (트럼프 대통령의 방중을 계기로) 북한을 대화의 테이블로 나오게 하기 위해 진력을 다하고 있다고 설명했고, 이와 관련해 미국 측의 협조를 요청했다"고 이 관계자는 소개했습니다.조 장관 역시 이날 주미대사관에서 열린 한국 특파원단과의 간담회에서 자신과 루비오 장관의 한미외교장관 회담에서 "북한 문제와 관련해서도 한미 간 긴밀한 소통과 공조를 계속하기로 했다"고 밝혔습니다.조 장관은 또 "(루비오 장관과) 한반도 상황에 대한 평가를 공유하고, 한반도 비핵화와 평화, 안정이라는 한미 공동의 목표를 견지하면서 북한과의 대화의 물꼬를 트기 위한 방안에 대해서도 의견을 나눴다"고 강조했습니다.(사진=외교부 제공, 연합뉴스)