"IOC, 밀라노 동계올림픽서 '욱일기' 응원 제지해야"

유영규 기자
"IOC, 밀라노 동계올림픽서 '욱일기' 응원 제지해야"
▲ 평창 동계올림픽 당시 IOC 공식 SNS 계정에 올라온 사진

서경덕 성신여대 교수는 6일(현지시간) 개막하는 '2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽'과 관련해 국제올림픽위원회(IOC)가 일본 응원단의 욱일기 응원을 제지해야 한다고 주장했습니다.

서 교수는 오늘 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "우리 선수단을 응원하고 글로벌 스포츠 축제를 즐기는 것도 중요하지만 한 가지 경계해야 할 것이 있다"며 "욱일기는 과거 일본이 아시아 각국을 침략할 때 전면에 내세운 깃발로 군국주의와 제국주의를 상징한다"고 설명했습니다.

그러면서 "평창 동계올림픽 당시 IOC 공식 SNS에 욱일기 문양 모자를 쓴 일본 선수 사진이 게재돼 논란이 됐다"며 "파리와 도쿄 올림픽 당시 사이클 남자 도로 경기중에 욱일기 응원이 등장해 큰 논란이 됐다"고 덧붙였습니다.

그는 "국제축구연맹(FIFA)의 대처는 다르다"며 "수 년간의 꾸준한 항의 끝에 FIFA는 카타르 월드컵 당시 일본 응원단이 펼친 욱일기 응원을 즉각 제지해 전 세계 축구 팬들에게 큰 박수를 받았다"고 소개했습니다.

아울러 "동계올림픽을 현장 혹은 중계 화면을 통해 욱일기 응원을 발견하게 되면 즉각 제보해달라"며 "즉시 IOC에 항의 메일을 보내고, 주요 외신 기자들에게 고발할 것"이라고 강조했습니다.

(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
