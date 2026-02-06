"IOC, 밀라노 동계올림픽서 '욱일기' 응원 제지해야"

▲ 평창 동계올림픽 당시 IOC 공식 SNS 계정에 올라온 사진

서경덕 성신여대 교수는 6일(현지시간) 개막하는 '2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽'과 관련해 국제올림픽위원회(IOC)가 일본 응원단의 욱일기 응원을 제지해야 한다고 주장했습니다.서 교수는 오늘 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "우리 선수단을 응원하고 글로벌 스포츠 축제를 즐기는 것도 중요하지만 한 가지 경계해야 할 것이 있다"며 "욱일기는 과거 일본이 아시아 각국을 침략할 때 전면에 내세운 깃발로 군국주의와 제국주의를 상징한다"고 설명했습니다.그러면서 "평창 동계올림픽 당시 IOC 공식 SNS에 욱일기 문양 모자를 쓴 일본 선수 사진이 게재돼 논란이 됐다"며 "파리와 도쿄 올림픽 당시 사이클 남자 도로 경기중에 욱일기 응원이 등장해 큰 논란이 됐다"고 덧붙였습니다.그는 "국제축구연맹(FIFA)의 대처는 다르다"며 "수 년간의 꾸준한 항의 끝에 FIFA는 카타르 월드컵 당시 일본 응원단이 펼친 욱일기 응원을 즉각 제지해 전 세계 축구 팬들에게 큰 박수를 받았다"고 소개했습니다.아울러 "동계올림픽을 현장 혹은 중계 화면을 통해 욱일기 응원을 발견하게 되면 즉각 제보해달라"며 "즉시 IOC에 항의 메일을 보내고, 주요 외신 기자들에게 고발할 것"이라고 강조했습니다.(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)