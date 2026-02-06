뉴스
비트코인 원화시장서 1억 원 선 붕괴…1년 4개월 만에 최저

유영규 기자
작성 2026.02.06 08:29
비트코인 원화시장서 1억 원 선 붕괴…1년 4개월 만에 최저
▲ 비트코인

비트코인 가격이 원화 시장에서 1억 원을 밑돌며 1년 4개월 만에 최저를 기록했습니다.

가파른 하락세에 9천만원 선도 위태로운 상황입니다.

오늘(6일) 국내 가상자산 거래소 업비트에서 1비트코인 오전 7시 30분 현재 전날보다 13.8% 하락한 9천300만 원에 거래되고 있습니다.

이는 지난 2024년 10월 25일(장중 저가 9천432만 원) 이후 최저 수준입니다.

그해 11월 초 도널드 트럼프 미국 대통령 당선 이후의 상승분을 모두 반납한 셈입니다.

비트코인은 오늘 새벽 1시50분 1억 원 선이 깨진 뒤에도 하락세를 지속 중입니다.

1억 원을 밑돈 것도 2024년 11월 6일 이후 처음입니다.

알트코인(비트코인을 제외한 가상자산)들도 일제히 급락 중입니다.

시가총액 2위 이더리움은 14.8% 내린 270만 원으로, 지난해 5월 8일(장중 저가 256만 원) 이후 최저가를 기록하고 있습니다.

이어 리플(XRP)은 23.5% 내린 1천707원, 솔라나는 15.6% 내린 11만 5천 원 등입니다.

비트코인

김민승 코빗 리서치센터장은 "케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed) 의장 지명자가 '매파'(통화긴축 선호)라는 점이 가격에 반영되고 있다"며 "높은 금리와 유동성 축소 우려가 위험자산 전반에 부담으로 작용한 셈"이라고 분석했습니다.

이어 "이달 초 스콧 베선트 미국 재무장관이 '재무부는 은행들에 비트코인을 사라고 지시할 권한이 없다'고 언급한 점도 악재로 작용했다"고 설명했습니다.

그는 "투자 심리가 극도로 냉각돼 있고, 현물 거래량도 적다"면서도 "저점에 가까워질수록 진입 시점을 탐색하는 자금이 늘어날 가능성도 없지 않다"고 덧붙였습니다.

(사진=업비트 화면 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지