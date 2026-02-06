뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

실업배구연맹 수장에 박태훈 회장…6월 단양서 퓨처스 대회

홍석준 기자
작성 2026.02.06 08:12 조회수
실업배구연맹 수장에 박태훈 회장…6월 단양서 퓨처스 대회
▲ 취임사 하는 박태훈 한국실업배구연맹 회장

한국실업배구연맹은 어제(5일) 부산시 해운대구 시그니엘 호텔 그랜드볼륨에서 22대 회장 취임식과 실업 배구인의 밤 행사를 개최했다고 밝혔습니다.

지난 2021년 통합 제2대 경상남도배구협회장에 연임되며 리더십을 인정받은 박태훈 회장이 제22대 집행부를 이끕니다.

박태훈 회장은 취임사에서 "실업배구 수장으로서 전국 단위 실업 배구의 저변 확대와 제도적 정비, 선수 육성 등 실질적인 발전을 이끌겠다"고 밝혔습니다.

박 회장은 이어 "책임감 있는 자세로 실업 배구 경쟁력을 높이고, 선수들과 구단, 팬 모두가 함께 성장할 수 있는 환경을 만들겠다"며 "프로배구와 함께 상생할 수 있는 방법을 찾아 실업배구를 더 발전시키겠다"고 강조했습니다.

행사에는 오한남 대한배구협회장을 비롯해 부산광역시에 연고를 둔 남자프로팀 OK저축은행 권철근 단장 등 배구 관계자들이 대거 참석해 자리를 빛냈습니다.

배구 유공자에 대한 시상에선 임태복 화성시청 감독과 강민식 수원시청 감독이 지도자 부문, 김나희(수원시청)와 이준(국군체육부대)이 선수 부문에서 각각 영예를 안았습니다.

실업연맹은 회장 취임식에 앞서 이사회를 열어 올해 사업 계획을 확정했습니다.

4월 강원 홍천에서 2026 한국실업배구연맹전을 여는 것을 시작으로 6월 충북 단양에서 2026 실업배구연맹 & 프로배구 퓨처스 대회를 개최합니다.

또 9월에는 단양에서 2026 실업배구종합선수권을 치르기로 했습니다.

(사진=한국실업배구연맹 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지