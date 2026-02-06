뉴욕증시, 빅테크로 번진 소프트웨어 학살 공포…하락 마감

▲ 뉴욕증권거래소

뉴욕증시의 3대 주가지수가 시장 전반에 투매 심리가 확산하면서 기술주와 우량주 구분 없이 모두 하락했습니다.마이크로소프트(MS)는 인공지능(AI) 설비투자와 클라우드 서비스 부진에 대한 우려가 가중되면서 시가총액이 3조 달러 선 아래로 내려왔습니다.고용 시장도 둔화 신호를 보내면서 경기 둔화에 대한 우려도 증시를 덮쳤습니다.5일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 592.58포인트(1.20%) 하락한 48,908.72에 거래를 마감했습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 84.32포인트(1.23%) 떨어진 6,798.40, 나스닥종합지수는 363.99포인트(1.59%) 내려앉은 22,540.59에 장을 마쳤습니다.대부분의 업종이 투매에 휩쓸렸습니다.임의소비재와 소재는 2% 넘게 급락했으며 기술과 금융, 에너지도 1% 이상 떨어졌습니다.유틸리티와 필수소비재만 강보합으로 버텼을 뿐 업종을 불문하고 투매가 전방위적으로 나타났습니다.AI 및 기술주에 대한 고점 부담이 있었던 가운데 AI가 주요 소프트웨어 업체들의 사업 영역을 갉아먹으면 결국 클라우드 서비스가 주력 사업인 빅테크도 영향을 받을 것이라는 공포가 커졌습니다.시가총액 1조 달러 이상의 거대 기술기업 중 MS와 아마존이 4% 이상 떨어진 점은 이 같은 우려가 반영된 결과입니다.MS는 애저, 아마존은 AWS가 두 회사의 핵심 수익 창출원인 클라우드 사업 부문입니다.세일즈포스 등 소프트웨어 기업들은 빅테크의 주요 클라우드 서비스 고객들입니다.AI가 그런 기업들의 사업 영역을 침범하면 이는 클라우드 서비스를 제공하는 빅테크의 수익 악화로 이어집니다.MS는 이날 하락세로 시총 3조 달러 선이 무너졌습니다.앞서 4분기 실적 발표 이후 MS는 전날 강보합을 제외하면 6거래일 중 5거래일을 하락했습니다.작년 7월 기록한 사상 최고치 555.45달러와 비교하면 30% 넘게 떨어졌습니다.AI 관련 자본지출이 막대하게 소요되는 가운데 클라우드 서비스 부진과 전망 악화, 익스포저가 큰 오픈AI에 대한 시장의 의구심이 MS의 주가를 짓누르고 있습니다.아마존은 클라우드 부문 우려와 함께 이날 발표된 실적에 대한 불안감도 선반영됐습니다.실제 4분기 실적 중 주당순이익(EPS)이 예상치에 못 미치면서 아마존의 주가는 시간 외 거래에서 15% 넘게 급락하기도 했습니다.아마존은 작년 4분기 매출이 2천133억 9천만 달러, EPS는 1.95달러였습니다.금융정보업체 LSEG가 집계한 시장 전망치는 매출이 2천113억 3천만 달러, EPS는 1.97달러였습니다.전날 장 마감 후 4분기 실적을 발표한 알파벳은 AI 관련 자본지출을 더 늘리겠다고 발표했음에도 급락하던 주가가 되감기며 약보합으로 선방했습니다.구글 또한 클라우드 서비스 부문이 있지만 제미나이로 대변되는 AI 서비스의 주요 축을 차지하고 있기 때문입니다.구글의 호실적과 자본지출 확대는 맞춤형 반도체 전문기업 브로드컴의 주가 상승으로 이어졌습니다.구글의 텐서처리장치(TPU)를 제조하는 브로드컴은 장 중 6%까지 오르기도 했습니다.모던웰스매니지먼트의 스티븐 터크우드 투자 담당 이사는 "일부 기업들이 천문학적인 규모의 추가 자본 지출을 계획하는 가운데 시장은 비이성적인 과열보다는 신중한 판단을 내리고 있는 것으로 보인다"고 말했습니다.가상화폐 시장에선 비트코인이 12% 넘게 폭락하며 6만 3천 달러대까지 꺾였습니다.작년 10월 이후 40% 넘게 급락한 수치입니다.케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장 지명자가 대차대조표 축소를 주장하는 매파인 점이 부각되며 비트코인에 악재로 작용하고 있습니다.스콧 베선트 미국 재무부 장관이 이날 의회 증언에서 가상화폐 시장에 대한 부양책은 없다고 못 박은 점도 충격을 줬습니다.고용 시장이 악화하면서 경기 전망을 어둡게 했습니다.챌린저, 그레이앤드크리스마스(CG&C)가 발표한 감원 보고서에 따르면 1월 미국 기업의 감원 계획은 10만 8천435명으로 집계됐습니다.직전 달의 3만 5천553명과 비교하면 205% 급증한 수치입니다.전년 동기와 비교해도 118% 늘어났습니다.실업보험 흐름도 약해지고 있습니다.미국 노동부가 발표한 주간 실업보험 청구 보고서에 따르면 지난달 31일로 끝난 한 주 동안 신규 실업보험 청구 건수는 계절 조정 기준 23만 1천 건으로 집계됐습니다.직전 주의 20만 9천 건보다 2만 2천 건 증가한 수치입니다.12월 미국 구인 건수도 시장 예상치를 크게 밑돌며 하락세를 이어간 것으로 나타났습니다.미국 노동부 노동통계국(BLS)이 발표한 12월 구인·이직 보고서(JOLTS)에 따르면 계절 조정 기준 구인(job openings) 건수는 654만 2천 건으로 집계됐습니다.11월 대비 38만 6천 건 감소했으며 예상치 720만 건도 하회했습니다.(사진=연합뉴스)