미 의회, 로저스 소환…"'미 기업 차별' 쿠팡 증언 필요"

이렇게 쿠팡에 대한 경찰 수사가 진행되는 상황에서 미국 하원이 로저스 대표에 대해 소환장을 발부했습니다. 한국이 미국 기업에 차별적인 조치를 하고 있다며 로저스 대표의 증언이 필요하다고 설명했습니다.



워싱턴 이한석 특파원의 보도입니다.



미 하원 법사위원회는 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표에게 오는 23일 열리는 하원 법사위 청문회에 출석해 줄 것을 요청했습니다.



미국 공화당 소속 짐 조던 하원 법사위원장 등은 성명서에서 한국 공정거래위원회를 포함한 한국의 정부 기관이 미국 테크 기업에 대한 차별적인 조치를 더욱 강화하고 있다고 주장했습니다.



특히 미국 시민에 대한 형사 처벌 위협까지 제기하고 있다며 한국 정부의 미국 혁신기업 표적화에 대한 로저스 대표의 증언이 필요하다고 설명했습니다.



미 의회는 이와 함께 로저스 대표가 청와대와 우리 정부, 국회 등과 통신한 기록 전부를 제출하라고 명령했습니다.



로저스 대표는 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태가 불거진 뒤 쿠팡 한국법인 임시대표에 임명됐습니다.



이후 국회에 출석한 뒤 최근엔 증거 인멸과 위증 혐의 등으로 경찰 조사를 받았습니다.



[해롤드 로저스/쿠팡 임시 대표 (지난달 13일) : 왜 우리가 정부와 협조해 개인정보를 성공적으로 회수했다는 사실은 말하지 않습니까?]



한국 정부는 쿠팡 사태 직후 경찰청과 금융감독원 국세청 등이 쿠팡에 대한 동시다발적인 조사를 진행해 왔습니다.



지난달에는 쿠팡의 주요 주주들이 한국 정부가 쿠팡에 대해 차별적인 대우를 하고 있다며 미 무역대표부에 조사를 요청했고, JD 밴스 부통령은 김민석 국무총리를 만나 한미 관계에 오해와 긴장이 없도록 관리해달라고 말하기도 했습니다.



쿠팡의 모회사인 쿠팡 INC는 성명을 내고 한국 정부의 미국 기업 차별에 대한 미 하원 법사위 조사에 전적으로 협조하겠다는 입장을 내놨습니다.



