백악관 대변인, 한국 관세 인상 시점 질문에 "내겐 시간표 없어"

▲ 5일(현지시간) 캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인이 브리핑하고 있다.

캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인은 도널드 트럼프 미국 대통령이 예고한 대 한국 관세 인상의 구체적 적용 시기를 파악하고 있지 않다고 밝혔습니다.레빗 대변인은 현지시간 5일 백악관에서 진행한 브리핑에서 '한국에 대한 관세 인상 시점은 언제인가'라는 질의에 "나는 그것에 대한 시간표를 갖고 있지 않다"고 답했습니다.레빗 대변인은 "백악관의 우리 무역팀이 당신에게 신속하고 지체 없이 답변을 줄 수 있도록 하겠다"고 했습니다.앞서 트럼프 대통령은 지난달 26일 소셜미디어 트루스소셜을 통해 한국 국회에서 대미투자특별법이 통과되지 않은 것을 문제 삼아 한국산 자동차·목재·의약품 등 품목별 관세와 기타 모든 상호관세를 한미 무역합의 이전 수준인 25%로 다시 올리겠다고 위협한 바 있습니다.이후 김정관 산업통상부 장관과 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 급거 미국을 찾아 하워드 러트닉 미 상무장관 등 트럼프 행정부 고위 당국자들과 협상을 벌였고, 현재 조현 외교부 장관도 방미 일정을 소화하며 미 조야를 상대로 설득 작업을 벌이고 있습니다.하지만, 이러한 노력에도 관세 인상 철회 등 한국이 원하는 결론을 도출하지 못한 상황입니다.미국 유관 부처들은 트럼프 대통령이 언급한 대 한국 관세 인상에 대한 관보 게재 문제를 협의 중인 것으로 한국 정부는 파악하고 있습니다.여한구 통상교섭본부장은 미국 방문 후 지난 5일 귀국한 직후 기자들과 만난 자리에서 "중요한 것은 관보 게재가 되더라도 관세 인상 시점이 즉시인지 아니면 1개월에서 2개월 정도 여유를 두는지 여부"라고 말했습니다.여 본부장은 "우리에게는 아직 협의할 시간이 남아 있기 때문에 정부는 미 측과 계속 긴밀하게 협의하면서 최대한 국익에 유리한 방향으로 결론이 나도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)