'의사·약사 유튜브' 믿었는데…"조회수 높지만 근거 부족"

<앵커>



유튜브에 의사나 약사가 직접 출연한 영상의 상당수가 의학적 근거가 부족하다는 연구 결과가 나왔습니다. 근거가 부족한 영상일

수록 자극적으로 말하는 경우가 많아 조회수는 더 높게 나타났습니다.



한성희 기자입니다.



<기자>



유튜브 영상 속 의사나 약사가 전하는 정보는 믿고 보는 경우가 많습니다.



[송영희/유튜브 시청자 : 내 나름대로 신뢰성이 있는 사람한테 (영상을) 보게 되더라고요.]



[유영미/유튜브 시청자 : '약사 출신이다'라고 하면서 추천해 주는 영양제, '의사 선생님이다' 하시면서 추천해 주시는 음식 (영상을 주로 봅니다.)]



최근 한 약사는 유튜브 영상에서 "암 환자는 철분제를 먹을 필요가 없다" 나아가 '절대 먹지 말라'고 강조했습니다.



하지만 위암 전문가의 의견은 달랐습니다.



[이혁준/대한위암학회 이사장(서울대병원 위장관외과 교수) : 위암에서는 철 결핍에 의한 빈혈이더라, 이렇다면 당연히 철분제를 먹어야 됩니다. (유튜브 영상이) 너무 일반화시켜서 표현한 거 아닌가….]



국립암센터 연구팀이 암과 당뇨를 다룬 의료인의 유튜브 영상 중 조회 수가 1만 번이 넘는 300여 개를 골라, 의학적 근거가 얼마나 탄탄한지에 따라 A에서 D까지 등급을 분류했습니다.



그랬더니 가장 믿을 만한 A급 의료 정보는 19.7%에 불과했습니다.



B가 14.6%, C는 3.2%, 임상 근거가 없어서 믿을 게 못 되는 D급 정보는 62.5%를 차지했습니다.



'암 환자는 철분제를 먹을 필요가 없다'는 정보는 C급으로 분류됐고, '콩류, 조개류 등을 먹고 당뇨를 완치했다', '당뇨약 없이 당근, 오이, 미나리를 먹으면 혈당이 뚝 떨어진다' 이런 정보는 D급 판단을 받았습니다.



그런데 영상의 조회수는 D급이 A급보다 평균 34.6% 높은 것으로 조사됐습니다.



[강은교/국립암센터 교수 (연구팀) : 진짜 좋은 정보로 잘 만든 영상은 재미가 없어요. 대부분 등급이 낮은 영상들은 굉장히 자극적으로 말하시거든요.]



연구팀의 분석 결과는 국제학술지인 '미국의학회지 네트워크 오픈'에 발표됐습니다.



(영상취재 : 이무진, 영상편집 : 이소영)