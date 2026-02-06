뉴스
"왜 날 무시해" 말다툼 하다 공구로 내리친 60대에 징역 4년

유영규 기자
작성 2026.02.06 08:12 조회수
"왜 날 무시해" 말다툼 하다 공구로 내리친 60대에 징역 4년
▲ 울산지법

말다툼을 벌이다가 상대방에게 둔기를 휘둘러 다치게 한 60대에게 실형이 선고됐습니다.

울산지법 형사11부(박동규 부장판사)는 살인미수 혐의 등으로 재판에 넘겨진 A 씨에게 징역 4년을 선고했다고 5일 밝혔습니다.

A 씨는 지난해 9월 경남 양산의 한 폐기물업체에서 이 업체 사장인 60대 B 씨를 공구로 10여 차례 내리쳐 살해하려 한 혐의로 기소됐습니다.

이 업체에서 일용직으로 일한 경험이 있는 A 씨는 B 씨와 술을 마시다가 말다툼하게 됐고, B 씨가 자신을 무시한다고 생각해 공구함에 있던 공구를 꺼내 때리고 목을 조르는 등 폭행했습니다.

B 씨는 전치 6주의 상처를 입었습니다.

A 씨는 신고를 받고 출동한 경찰에 붙잡혀 유치장에 들어가는 과정에선 경찰관을 넘어뜨려 다치게 하고 소리를 지르는 등 난동을 부리기도 했습니다.

재판부는 "공구로 머리와 몸통을 가격당한 피해자의 고통과 두려움을 감히 상상하기 힘들고, 피해자가 엄벌을 탄원하고 있다"며 "피고인이 대체로 범행을 인정하면서 반성하는 점을 참작했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.

