독일 열차서 검표원 때려 살해…철도안전 도마

▲ 독일 기차

독일 철도에서 살인사건이 잇따라 승무원과 승객 모두 안전장치가 필요하다는 지적이 나옵니다.5일(현지시간) 일간 쥐트도이체차이퉁(SZ) 등에 따르면 승객에게 폭행당해 치료 중이던 독일철도(DB) 36세 직원이 4일 병원에서 숨졌습니다.피해자는 지난 2일 오후 독일 남서부 카이저스라우테른의 란트슈툴역을 출발한 지역고속열차(RE) 안에서 근무 중 뇌출혈로 중태에 빠졌었습니다.그리스 국적 26세 남성 용의자는 표를 끊지 않고 승차했다가 적발됐습니다.피해 직원이 내리라고 요구하자 머리를 마구 때린 것으로 조사됐습니다.열차 안 감시 카메라 영상에는 용의자가 바닥에 쓰러진 직원을 계속 폭행하는 장면이 기록됐습니다.용의자는 현장에서 살인 혐의로 체포됐습니다.피해자는 15년간 DB에 근무한 직원으로 두 자녀가 있었습니다.DB에 따르면 지난해 승무원을 대상으로 한 공격이 3천 건 이상, 하루 8건꼴로 발생했습니다.피해자 가운데 절반이 지역열차 승무원이었습니다.철도노조는 예산 문제로 지역열차에 보안 담당 직원이 동승하지 않는 경우가 많다며 승무원 2인 1조 근무와 보디캠 착용을 의무화해야 한다고 주장했습니다.4일에도 함부르크 담토어역에서 철도 직원이 승객에게 맞아 뇌진탕을 입었습니다.지난달 29일 밤에는 함부르크 지하철 1호선 반츠베크마르크트역 승강장에서 25세 남성이 18세 여성을 강제로 끌고 철로로 뛰어들었습니다.두 사람은 진입하던 열차에 치여 숨졌습니다.용의자는 남수단, 피해자는 이란 출신으로 서로 모르는 사이였습니다.독일에서는 2019년 프랑크푸르트 중앙역에서 에리트레아 국적 40세 남성이 8세 어린이와 그의 어머니를 철로로 떠미는 사건이 일어나 충격을 줬습니다.당시 아들은 장거리고속열차(ICE)에 치여 숨졌고 어머니는 살아남았습니다.작년 8월에는 니더작센주 프리틀란트역에서 16세 우크라이나 피란민이 철로로 떠밀려 숨졌습니다.독일은 지하철과 지역열차, 장거리 고속열차 모두 승강장에 사고 방지용 스크린도어가 없습니다.인명사고가 끊이지 않자 다른 나라처럼 스크린도어를 설치해야 한다는 지적이 나옵니다.그러나 철도업계는 공간이 좁거나 곡선 구간에 설치된 역이 많은 데다 대부분 100년 넘은 철도 시스템을 개조하기가 사실상 불가능하다고 봅니다.베를린 대중교통 승객단체 IGEB는 재난 상황이 발생하면 스크린도어가 대피를 막아 인명피해가 커질 수 있다고 지적했습니다.(사진=게티이미지)