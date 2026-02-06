트럼프 "뉴스타트, 형편없이 협상한 협정…연장 대신 현대화된 조약 모색해야"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 5일 종료된 미국과 러시아 간 핵 군축 협정인 신전략무기감축조약, 뉴스타트를 연장하는 대신 새로운 조약 마련이 필요하다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "뉴스타트를 연장하는 것보다는 우리의 핵 전문가들로 하여금 미래에도 지속될 수 있는 새롭고 개선되고 현대화된 조약을 모색하도록 해야 한다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 뉴스타트에 대해선 "미국이 형편없이 협상한 협정"이라며 "다른 것을 다 차치하고라도 지독하게 위반되고 있다"고 평가했습니다.이날 트럼프 대통령의 언급은 뉴스타트를 연장하는 대신 중국 등 다른 핵무기를 보유한 군사 강국까지 포함한 핵 군축 조약을 체결해야 한다는 기존 입장과 다르지 않습니다.트럼프 대통령은 지난달 8일 공개된 뉴욕타임스 인터뷰에서 뉴스타트와 관련해 "만료되면 만료되는 것이고 더 나은 합의를 할 것"이라며 "선수 두엇이 더 관여될 수도 있을 것"이라고 말한 바 있습니다.마코 루비오 미 국무장관 역시 전날 기자회견에서 "과거에 대통령은 중국을 포함하지 않고는 21세기에 진정한 군비 통제를 이루는 것은 불가능하다고 분명히 밝힌 바 있다"고 전했습니다.하지만, 중국은 현시점에서 핵 군축 협정 참여를 요구받는 것은 "공평하지도 않고 합리적이지도 않다"며 반대 입장을 분명히 밝힌 바 있습니다.트럼프 대통령은 이날 게시물에서 "미국은 세계에서 가장 강력한 국가"라며 미국의 군사력이 강력하다는 점을 부각했습니다.그는 "나는 첫 임기에 새롭거나 다수의 개량된 핵무기를 포함해 군대를 완전히 재건했다"며 "또한 우주군을 신설했으며, 지금도 전례 없는 수준으로 군대 재건을 지속하고 있다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 "우리는 심지어 아이오와함, 미주리함, 앨라배마함 등 2차 세계대전 기간 바다를 누비던 전함들보다 100배 이상 강한 전함들을 추가하고 있다"며 "나는 파키스탄과 인도, 이란과 이스라엘, 러시아와 우크라이나 사이에서 전 세계적으로 핵전쟁이 발발하는 것을 막았다"고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)