[날씨] 중서부 한파주의보 발효…전국 미세먼지 '매우 나쁨'

날이 풀리나 싶더니 한파가 찾아왔습니다.



서울을 비롯한 중서부 지역에 한파주의보가 내려진 가운데 현재 철원이 영하 9도, 서울도 영하 6.7도로 중부를 중심으로 어제(5일)보다 5도~10도가량 떨어져 있습니다.



추위 속 대기 질도 말썽입니다.



어제 발원한 황사가 우리나라에 영향을 주면서 현재 전국의 대기질 탁한데요.



특히 수도권은 오전에, 그 밖의 서쪽 지역은 낮에 먼지 농도 매우 나쁨 수준까지 치솟겠습니다.



주말 동안 호남과 제주를 중심으로 많은 눈이 내리겠습니다.



모레까지 제주 산간에 최고 25cm 이상, 호남 서부에 최고 10cm 이상의 폭설이 예보돼 있고요.



울릉도와 독도에도 모레까지 10~40cm의 많은 눈이 예상됩니다.



오늘 전국 구름 많겠습니다.



오늘 전국적으로 바람이 강하게 불겠는데요.



특히 강풍주의보가 내려진 서해안과 제주를 중심으로 돌풍이 예상됩니다.



현재 기온 보시면 대전이 영하 3.8도 가리키고 있고요.



낮 기온 서울 영하 3도에 그치겠습니다.



(박세림 기상캐스터)