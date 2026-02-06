장동혁 "정치생명 걸면 '재신임' 투표"…오세훈 "공인 자세 아냐"

<앵커>



국민의힘 장동혁 대표가 오늘까지 대표직을 사퇴하라고 요구한다면 곧바로 전 당원 투표에 부치겠다고 공언했습니다. 대신 국회의원이든 지자체장이든 그런 요구를 하는 사람도 정치 생명을 걸어야 한다고 조건을 달았는데, 이후로 공개 사퇴 요구는 아직 나오지 않고 있습니다.



손형안 기자입니다.



<기자>



나흘 전 의원총회에서 한동훈 전 대표 제명 건으로 거취 문제가 불거졌던 국민의힘 장동혁 대표.



기자회견을 열어 절차에 맞게 내린 결정에 책임을 묻는 것은 온당치 않다고 반박했습니다.



다만, 오늘(6일)까지 자신의 재신임을 묻는 전 당원 투표 요구가 있으면 받아들이겠다며 이렇게 단서를 달았습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 자신의 정치적 생명을 걸고 제게 재신임이나 사퇴를 요구한다면 저는 곧바로 전 당원 투표를 실시하겠습니다.]



당원 투표에서 사퇴하라는 결과가 나온다면 대표직은 물론 국회의원직까지 물러나겠다면서, 대신 사퇴 요구를 한 의원이나 단체장도 결과에 정치적 책임을 지라는 것입니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 재신임 요구하는 것은 당 대표로서의 정치적 생명을 끊는 일입니다. 그에 상응하는 책임이 뒤따라야 한다고 생각합니다.]



공개적으로 장 대표 사퇴를 요구해 온 오세훈 서울시장은 실망스럽다는 반응을 보였고



[오세훈/서울시장 : 자리를 걸고 당의 노선 변화를 요구해라(는 말은) 공인으로서의 자세가 아니라고 생각합니다.]



친한동훈계에서는 사퇴하지 않기 위한 조건을 만든 것에 불과하다는 반응이 나왔습니다.



이런 가운데 장 대표는 당무감사 결과 교체 권고를 받은 원외 당협위원장 37명을 지방선거 전에는 바꾸지 않기로 결정했습니다.



당초 친한계 인사 상당수가 정리될 거라는 전망도 있었지만 선거를 앞두고 힘을 합쳐야 한다는 취지입니다.



하지만 장 대표에 날을 세워 온 배현진 의원이 당 윤리위원회에 제소되는 등 갈등의 불씨는 여전한 상황입니다.



국민의힘은 당원투표 70% 반영 권고로 논란이 불거졌던 지방 선거 경선 규칙은 기존대로 당원 50%, 일반 여론조사 50%를 유지하기로 했습니다.



