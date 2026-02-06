1. '1억 공천헌금' 강선우·김경 구속영장 신청



강선우 의원과 김경 전 서울시의원에 대해 경찰이 구속영장을 신청했습니다. 공천헌금 의혹이 담긴 녹취가 공개되고, 경찰 수사가 시작된 지 한 달여 만입니다.



2. '투기성 1주택자'에 경고…'장특공제' 축소하나?



이재명 대통령이 '투기성 1주택자'를 향한 경고 메시지를 냈습니다. 장기보유특별공제 혜택을 축소할 수 있다는 해석이 나오는 가운데 서울 아파트 매매가격 상승세는 소폭 둔화했습니다.



3. 공소청에 '보완수사 요구권'만…중수청 일원화



민주당이 오는 10월 출범 예정인 공소청에 직접 수사인 보완수사권은 주지 않고 보완수사 '요구권'만 허용하기로 당론을 모았습니다. 중수청의 수사 범위는 축소하고 직렬을 수사관 하나로 일원화하기로 했습니다.



4. "뉴스타트 연장 대신 새 '핵군축' 조약 필요"



트럼프 미국 대통령이 핵 군축 조약인 '뉴스타트'를 연장하는 대신 새로운 조약을 마련해야 한다고 밝혔습니다. 미국은 그동안 새 조약에 러시아뿐 아니라 중국도 참여해야 한다는 입장을 밝혀왔습니다.