뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

운전하다 경악…고속도로 터널 안 '전동 킥보드'

SBS 뉴스
작성 2026.02.06 07:58 조회수
PIP 닫기
끝으로 차들이 쌩쌩 달리는 고속도로에 전동 킥보드가 나타난다면 생각만 해도 아찔한데요.

실제로 목격이 됐다고요?

최근에 온라인 커뮤니티에 경부고속도로 동탄 터널 안에서 찍힌 사진이 화제가 됐었는데요.

어두운 터널 안에 가장자리 차선을 헬멧을 쓰고 배낭을 멘 남성이 전동 킥보드에 올라탄 채 달리고 있는 모습입니다.

주변에는 승용차와 트럭도 쌩쌩 달리고 있는데요.

해당 구간은 지난해부터 최고 제한 속도가 시속 110km로 상향돼 차량들이 굉장히 빠르게 주행하는 곳입니다.

반면 전동 킥보드의 법정 최고 속도는 시속 25km에 불과한데요.

시야가 제한적인 터널 안에서 뒤따르던 차량이 킥보드를 뒤늦게 발견할 경우에 피할 틈도 없이 대형 사고로 이어질 가능성이 매우 큽니다.

누리꾼들 역시 사고가 안 난 것이 천운이다, 남의 인생까지 망치려 드는 이기적인 행동이다라며 거세게 비판하고 있는데요.

현행 법상 전동 킥보드 같은 개인형 이동장치는 고속도로나 자동차 전용도로로 진입이 엄격히 금지돼 있습니다.

자신의 목숨은 물론이고 타인까지 위험하게 만드는 무책임한 질주, 절대 있어서는 안 되겠습니다.

(화면 출처 : 온라인 커뮤니티 '보배드림')
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지