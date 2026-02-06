[친절한 경제] "가격 내리겠다" 결국 백기…계란 값 담합 의혹도 '솔솔'

<앵커>



금요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자, 밀가루랑 설탕 파는 업체들이 가격을 내리기로 했다면서요?



<기자>



설탕, 밀가루 가격이 4~6% 정도 내려가기 시작했습니다.



최근 들어서 주요 제분, 제당 업체들이 가격 조정에 나섰습니다.



업체별로 보면 CJ제일제당은 일반 소비자용 설탕과 밀가루 전 제품 가격을 인하했습니다.



설탕은 15개 품목, 최대 6%, 평균 5% 낮췄고요.



밀가루는 16개 전 품목, 최대 6%, 평균 5.5% 내렸습니다.



앞서 대한제분도 지난 1일부터 밀가루 일부 제품 가격을 평균 4.6% 낮췄습니다.



식당이나 제과업체에 공급하는 20kg 대포장 제품이 중심이고, 3kg, 2.5kg, 1kg 같은 가정용 소포장 제품도 포함됐습니다.



사조동아원 역시 중식용, 제과·제빵용 밀가루 가격을 평균 5.9% 인하했고요.



삼양사도 업소용과 소비자용 설탕·밀가루 가격을 평균 4~6% 내렸습니다.



특징은 가정용과 업소용을 포함해 전반적으로 제품 가격을 같이 내리면서 소비자가 체감할 수 있는 가격 인하로 이어질 가능성이 커졌다는 점입니다.



설탕은 과자, 빵, 아이스크림, 음료 같은 가공식품에 폭넓게 쓰이고, 밀가루 역시 라면, 빵, 과자, 면류 등 거의 모든 분식·외식 메뉴의 기본 원재료입니다.



식품 가격의 출발점이라고 할 수 있는 품목들이라 조금만 움직여도 전체 물가가 조정될 수 있다는 의미입니다.



<앵커>



지금 언급한 업체들은 전부 다 최근에 가격 담합 혐의로 재판에 넘겨진 그런 업체들이네요?



<기자>



그렇습니다. 대통령도 이 먹거리 물가 문제를 공개적으로 이렇게 지적을 했고요.



또 가격 담합 문제를 직접적으로 거론한 영향도 컸습니다.



이재명 대통령은 수석보좌관 회의에서 소비자물가 상승률은 낮아졌지만 먹거리 물가는 여전히 불안하다며 경제 지표가 좋아져도 장바구니 물가가 안정되지 않으면 국민 삶의 개선을 체감하기 어렵다고 말했습니다.



또 최근 밀가루·설탕 업체들의 담합 적발 사실을 거론하면서, 독과점을 이용해 고물가를 강요하는 행위는 반드시 시정돼야 한다고 강조했습니다.



특히 독과점을 이용한 고물가 행위는 국가의 공권력을 총동원해 반드시 시정하라고 관계 부처에 주문하기도 했습니다.



실제로 검찰 수사도 이미 진행돼 업체들은 재판에 넘겨진 상태죠.



대한제분, 사조동아원, 삼양사, 대선제분, 삼화제분, 한탑 등 제분사 6곳 관계자들이 가격 담합 혐의로 기소됐고요.



담합 규모는 6조 원에 육박한 걸로 조사됐습니다.



CJ제일제당과 삼양사 등 제당사들도 3조 2천억 원이 넘는 설탕 가격 담합 혐의로 기소된 바 있습니다.



이런 수사와 기소가 이어지면서 업체들이 잇따라 가격 인하에 나선 것으로 볼 수 있습니다.



<앵커>



그리고 계란도 생활물가에 아주 직접적인 영향을 주는 품목 중 하나인데 이것도 담합 의혹이 불거진 모양이네요?



<기자>



계란 가격을 조장했다는 의혹으로 공정위가 제재 여부를 결정하는 절차에 들어갔습니다.



대한산란계협회가 가격 인상을 주장하고 사실상 가격을 정해 경쟁을 제한했다는 혐의를 받고 있습니다.



공정위 심사관은 협회가 2023년 무렵부터 작년까지 계란 가격 인상을 유도했다고 보고 시정명령과 과징금 부과를 요구하는 심사 보고서를 전원회의에 제출했습니다.



가격 흐름을 보면 상승세가 꽤 길었습니다.



달걀 가격은 지난해 4월부터 지난달까지 10개월 연속 전년 동기보다 올랐고요.



특히 지난해 9월 상승률은 9.2%로 최근 48개월 사이 가장 높았습니다.



소비자단체협의회 자료를 보면 계란 한 판, 30개 가격이 한때 8천588원까지 올라서 전년 평균보다 15% 넘게 비쌌습니다.



통계청은 계란이 최근 고병원성 조류인플루엔자, AI 확산 영향으로 출하량이 줄고 있다고 하지만, 공정위는 계란 가격이 AI 확산 이전부터 이미 급등했고 이게 협회의 활동에 영향을 받은 것이라고 보고 있습니다.



공정위는 협회 의견을 받은 뒤 전원회의를 열어 제재 여부를 결정할 예정입니다.