1월 미국 기업 해고 발표 10만 건으로 급증…금융위기 이후 최대

▲ 미국 텍사스주 댈러스에서 열린 채용 박람회에서 담당자가 채용 정보를 들고 있다.

미국 기업들이 올해 1월 들어 발표한 해고 건수가 급증한 것으로 나타났습니다.고용정보업체 '챌린저 그레이 앤드 크리스마스'는 현지시간 5일 공개한 보고서에서 미 고용주들이 1월 들어 10만 8천435건의 일자리 감축을 발표했다고 집계했습니다.이는 한 해 전 같은 달 대비 118% 급증한 규모이며, 1월 기준으로 금융위기 직후인 2009년 이후 최대 규모라고 챌린저는 분석했습니다.반면 미국 고용주들은 올해 1월 중 5천306개의 신규 채용을 발표해 2009년 1월 이후 최소 규모를 기록했습니다.앞서 미국의 물류회사 UPS는 올해 중 최대 3만 개 일자리를 감축하기로 했으며, 전자상거래 업체 아마존도 사무직을 중심으로 1만 6천 명을 감원하기로 한 바 있습니다.챌린저의 앤디 챌린저 최고매출책임자는 보고서에서 "일반적으로 1분기에 감원이 많이 이뤄지지만, 이번 수치는 1월 기준으로 상당히 높다"라며 "대부분 기업이 2025년 말 감원 계획을 수립한 점을 고려하면 고용주들의 2026년 전망이 낙관적이지 않음을 시사한다"라고 평가했습니다.전문가들은 고용 증가 폭이 둔화한 가운데 최근까지 실업률도 안정적인 모습을 보이면서 미국 노동시장이 일명 '해고도 없고 채용도 없는' 양상으로 전개될 것으로 내다보고 있습니다.챌린저의 이번 보고서는 미국 내 신규 채용이 줄어든 상황에서 해고가 늘어날 가능성이 있음을 시사한 것으로 풀이됩니다.다만, 챌린저가 기업들의 감원·채용 발표를 토대로 자체 집계한 이번 통계는 미 노동부가 공식 집계하는 미국의 전체 고용 상황 통계와는 차이가 있을 수 있습니다.앞서 미 고용정보업체 오토매틱데이터프로세싱 발표에 따르면 1월 미국의 민간기업 고용은 전월 대비 2만 2천 명 증가하는 데 그쳤습니다.노동부의 주간 실업수당 청구 통계에 따르면 1월 마지막 주인 지난주 미국의 신규 실업수당 청구 건수는 한 주 전보다 2만 2천 건 늘어난 23만 1천 건으로 집계됐습니다.지난해 12월 첫째 주 이후 8주 만에 가장 많은 청구 건수이긴 하지만, 신규 실업수당 청구 건수는 20만 건대 초반 수준에서 비교적 안정화된 모습을 유지하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)