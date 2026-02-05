여자 아이스하키 핀란드-캐나다 전, 노로바이러스에 연기

▲ 밀라노 로 아이스하키 아레나 모습

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 여자 아이스하키 경기가 선수단의 노로바이러스 감염 탓에 연기됐습니다.대회 조직위원회는 이탈리아 밀라노 아이스하키 아레나에서 열릴 예정이던 핀란드와 캐나다의 여자 아이스하키 조별리그 A조 경기를 12일로 연기한다고 발표했습니다.조직위에 따르면 경기를 앞두고 핀란드 대표팀 내에서 노로바이러스 감염 사례가 발생하면서 연기가 결정됐습니다.AP 통신은 "3일 밤부터 영향을 미친 노로바이러스 감염으로 핀란드 대표팀에서 13명이 격리 중이다. 핀란드 대표팀이 8명의 스케이터와 2명의 골리만으로 훈련한 직후에 경기 연기가 결정됐다"면서 "경기가 미뤄지지 않았다면 핀란드는 기권 가능성을 고려했다"고 보도했습니다.조직위는 "선수와 팀, 스태프, 관계자 등 모든 참가자의 건강과 안전을 최우선으로 고려해 보건·안전 원칙에 따라 결정됐다"면서 "올림픽 정신과 대회 공정성을 위해 필요한 조치였으며, 조정된 경기가 안전하고 적절한 환경에서 치러지기를 기대한다"고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)