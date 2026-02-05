뉴스
러·우, 종전 협상서 포로 교환 합의…각각 157명 교환

정성진 기자
정성진 기자
▲ UAE 아부다비에서 열린 미국, 러시아, 우크라이나 3자 협상

러시아와 우크라이나가 현지시간 5일 314명의 전쟁 포로를 교환했다고 로이터 통신 등 외신이 보도했습니다.

스티브 윗코프 미국 대통령 특사는 이날 SNS에 미국·러시아·우크라이나 3자 협상에서 포로 교환에 합의했다고 밝혔습니다.

러시아 관영 리아노보스티 통신에 따르면 이날 러시아와 우크라이나는 각각 157명의 포로를 서로 교환했습니다.

이번 포로 교환은 아랍에미리트가 중재해 성사된 것으로 전해졌습니다.

우크라이나와 러시아는 지난해 5∼7월에도 협상을 통해 세 차례 포로 교환에 합의한 바 있습니다.

이번 교환 대상에 지난해 1월 생포된 북한군 포로 2명이 포함됐는지는 알려지지 않았습니다.

앞서, 북한군 포로들은 한국 탈북민 단체에 전달한 친필 편지 등을 통해 한국 귀순 의사를 밝혔고, 한국 외교부는 이들이 한국행을 요청할 경우 전원 수용한다는 기본원칙을 강조하며 우크라이나 측에도 이 같은 입장을 전달한 바 있습니다.

이틀째 아랍에미리트 아부다비에서 계속된 이날 회의는 오전에 시작돼 약 4시간 만에 끝이 났습니다.

우크라이나 측은 이날 협상 종료 사실을 고지했지만 구체적인 협의 내용은 밝히지 않았습니다.

(사진=로이터, 연합뉴스)
