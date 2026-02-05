S&P, SK하이닉스 신용등급 'BBB+로 상향…"우수한 실적 지속"

▲ SK하이닉스

국제 신용평가사 S&P 글로벌 레이팅스는 5일 SK하이닉스가 향후 1∼2년 동안 우수한 영업 실적을 이어갈 것으로 전망된다면서 신용 등급을 'BBB+'로 상향한다고 밝혔다.등급 전망은 '긍정적'으로 제시했습니다.S&P는 "수익성 높은 HBM(고대역폭 메모리)의 매출 성장이 지속되는 가운데 심각한 수급 불균형으로 인해 이미 높은 수준인 범용 메모리 가격은 더 상승할 가능성이 높은 상황"이라고 진단했습니다.특히 S&P는 "하이퍼스케일러의 AI(인공지능) 관련 투자 확대는 HBM, 서버용 D램, 그리고 eSSD(기업용 솔리드 스테이드 드라이브)의 수요 성장을 견인할 것으로 예상된다"고 짚었습니다.반면 S&P는 "공급 여건은 여전히 타이트한 상황"이라며 "주요 메모리 제조 업체가 향후 설비 투자를 확대할 수 있지만, 현재 건설 중인 신규 팹이 가동되는 2028년 이후에야 의미 있는 공급 증가가 나타날 것으로 보인다"며 "그전까지는 수급 불균형이 이어지며 높은 가격이 유지될 것"이라고 예상했습니다.이에 따라 S&P는 "SK하이닉스가 이러한 업황 호조를 바탕으로 큰 폭의 실적 개선을 시현할 것"이라면서 연간 매출은 올해 162조 원, 내년 179조 원에 이를 것으로 추산했습니다.상각 전 영업이익(EBITDA)의 경우 올해 112조 원, 내년 116조 원으로 예상했습니다.이는 역대 최고치를 기록했던 지난해 실적(매출 94조 원, EBITDA 61조 원)과 비교해도 높은 성장세입니다.S&P는 "SK하이닉스는 HBM과 범용 메모리 시장 모두에서 탄탄한 시장 지위를 유지할 것"이라며 구체적으로 "독자적인 패키징 기술인 MR-MUF(mass reflow molded underfill) 공법의 우위와 제품 기술 리더십은 경쟁사 대비 우월한 경쟁력을 유지하는 핵심 요인"이라고 설명했습니다.물론 S&P는 경쟁 심화와 AI 관련 업황의 하락, 하이퍼스케일러의 설비 투자 축소 가능성 등은 리스크라고 언급하면서도 큰 폭의 메모리 수익성 개선을 바탕으로 SK하이닉스가 견고한 영업 현금 흐름을 창출할 것으로 예상했습니다.