밀라노 올림픽 개회식 기수 발표…태극기는 차준환·박지우

▲ 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전하는 피겨스케이팅 차준환이 4일(현지시간) 이탈리아 밀라노 말펜사 국제공항을 통해 입국하고 있다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전하는 각국 선수단 개회식 기수가 공개됐습니다.대회 조직위원회는 오늘(5일, 한국시간) 공식 정보 사이트를 통해 80개국 선수단 개회식 기수 명단을 발표했습니다.개최국 이탈리아는 아리안나 폰타나(쇼트트랙), 페데리코 펠레그리노(크로스컨트리스키)가 밀라노 개회식에서, 아모스 모사네르(컬링), 페데리카 브리뇨네(알파인스키)가 코르티나담페초 개회식에서 각각 기수로 나섭니다.폰타나는 2006 토리노 대회부터 2022 베이징 대회까지 올림픽 메달 11개를 목에 건 이탈리아 쇼트트랙의 살아있는 전설입니다.미국은 스피드 스케이팅 에린 잭슨과 봅슬레이 프렝키 델 두카를 기수로 선정했습니다.잭슨은 2022 베이징 대회 스피드 스케이팅 여자 500ｍ에서 금메달을 딴 미국 빙속 간판입니다.일본은 스피드 스케이팅 남자 단거리 간판 모리시게 와타루와 스노보드 도미타 세나가 선수단을 이끕니다.중국은 쇼트트랙 장추퉁과 스피드 스케이팅 닝중옌을 기수로 내세웁니다.프랑스에서는 베테랑 여자 스노보드 선수 클로에 트레스푀슈와 베이징 대회 알파인스키 남자 회전 금메달리스트 클레망 노엘가 기수로 개회식에 참가할 예정입니다.프리스타일 스키 마리엘 톰프슨과 미카엘 킹즈버리는 캐나다 국기를 들고 입장합니다.한국은 피겨 스케이팅 남자 싱글 간판 차준환(서울시청)과 스피드 스케이팅 여자 장거리 박지우(강원도청)가 태극기를 듭니다.독일과 영국 등 일부 참가국은 개회식 기수를 아직 공개하지 않았습니다.올림픽 개회식은 한국시간 모레 새벽 4시 이탈리아 밀라노의 산시로 올림픽 스타디움을 중심으로 열립니다.(사진=연합뉴스)