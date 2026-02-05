"국내산" 5분 만에 들통…적발 시 최대 7년 징역

<앵커>



설 명절을 앞두고 이 틈을 노린 원산지 표시 위반이 기승을 부리고 있습니다. 제수용품이나 선물용 식품을 중심으로 수입산을 국산으로 속이는 사례가 잇따라 적발되고 있습니다.



KNN 박명선 기자가 취재했습니다.



명절을 앞두고 수요가 늘어나는 선물용 떡입니다.



포장지에 우리 농산물로 만들었다며 국내산인 것처럼 광고합니다.



하지만 실제로는 중국산 팥앙금과 미국산 호두 등 외국산 재료를 포함해 판매해 오다 적발됐습니다.



[단속반 : 포장지를 보면 우리 농산물로 만들었다고 돼 있잖아요. 그런데 우리 농산물도 들어간 것도 있지만 수입산이 들어가 있는 것도 있지 않습니까.]



국내산으로 속여 돼지고기를 팔아온 이 식육점도 단속에 적발됐습니다.



돼지고기 원산지 판별 키트를 활용한 현장검사 결과 5분 만에 칠레산인 것이 들통났습니다.



[단속반 : 언제부터 원산지를 속여서 판매하셨어요? (얼마 안 됐고요. 두 달 정도.) 속여서 판매한 이유는? (계속 장사도 안 되고 해서….)]



캐나다산 고기를 40%가량 비싼 국내산으로 속여오다 적발되는 등 이런 양심 불량 업체들이 한두 곳이 아닙니다.



[단속반 : 이거 국내산 맞죠? (네.)]



경기침체를 틈타 불법판매가 늘면서 농산물품질관리원이 설 명절 전에 직접 단속과 현장지도 점검에 나섰습니다.



이런 원산지 표시위반 적발은 해마다 조금씩 줄기는 하지만 여전히 근절되지 않고 있습니다.



올해도 벌써 부산 경남에서 일주일 동안 72건이 적발됐습니다.



[강영흠/국립농산물품질관리원 경남지원 : 외국산을 사용하면서 국산으로 표시하거나 일부 제품에 대해서만 원산지를 표시해서 소비자가 원산지를 혼동하도록 하는 사례가 주로 많이 적발되고 있습니다.]



원산지를 거짓 표시하다 적발되면 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금형을 받게 됩니다.



