불길 속 차량 향해 달려간 의인들…노부부 구했다

<앵커>



교통사고 현장을 지나던 시민들과 경찰이 위험을 무릅쓰고 인명을 구조한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 차량에 불까지 붙었던 아찔한 상황이었지만, 망설임 없는 행동이 소중한 생명을 지켜냈습니다.



UBC 배대원 기자가 취재했습니다.



<기자>



4중 추돌 사고의 충격으로 차량에서 불길이 피어오릅니다.



차량 내부에는 70대 운전자와 60대 동승자가 의식을 잃고 쓰러져 있는 상황.



이때 건장한 남성들이 사고 현장으로 빠르게 달려갑니다.



차 문을 열어 운전자와 동승자를 구조하고 체온이 떨어지지 않도록 조치합니다.



신속히 사고를 수습한 이들의 정체는 울산경찰청 안보수사과 소속 경찰관들이었습니다.



[구조 동참 경찰관 : 이건 위험한 상황이라고 우리가 판단이 되고 생명을 구해야겠다는 생각밖에 안 들었기 때문에 팀원들 전체 다 내려서 신속하게 구조하고….]



시민들의 활약도 빛났습니다.



현장에 있던 시민 1명은 직접 차문을 개방하는 등 구조에 힘을 보탰고, 또 다른 시민도 소화기를 가져와 화재를 진압했습니다.



[김지은/구조 동참 시민 : 두려움보다는 안에 계신 노부부가 너무 다급해 보였습니다. 빨리 구조해야 할 것 같은 그런 생각밖에 없었습니다.]



탑승자들은 현재 병원에서 치료를 받고 있는 가운데 망설임 없이 구조에 나서준 이들에게 감사의 마음을 전했습니다.



[사고 차량 동승자 : 달려와 주셔서 너무 고맙고 감사하죠. 시민들이 한두 분이 아니고 많이 나오셨더라고요. 정말 너무 감사하고 고마웠어요.]



경찰은 최근 구조에 도움을 준 시민에게 감사장을 수여하는 한편, 불을 끄고 현장을 벗어난 또 다른 시민을 찾아 감사장을 전달할 예정입니다.



(영상취재 : 안재영 UBC, 화면제공 : 울산경찰청)



UBC 배대원