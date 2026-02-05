"왜 무시해" 문 열자 흉기 든 중학생…세 모녀 피습

<앵커>



강원도 원주의 한 아파트에서 중학생이 흉기를 휘둘러 세 모녀가 크게 다쳤습니다. 이 중학생은 피해자가 학원에서 "자신을 무시해서 범행했다"고 경찰에 진술했습니다.



G1방송 송승원 기자입니다.



<기자>



경찰차 사이로 이동식 들것이 급히 옮겨지고 구급차 내부에서 응급처치가 이뤄집니다.



오늘(5일) 오전 9시 12분쯤 원주시 단구동의 한 아파트에서 10대 중학생 A 군이 흉기를 휘두르는 사건이 발생했습니다.



A 군이 휘두른 흉기에 40대 여성 1명과 10대 여성 2명 등 세 모녀가 중상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.



A 군은 집 앞에서 기다렸다가 문이 열리는 순간 안으로 들어가 가져온 흉기로 범행을 저질렀습니다.



사건이 발생한 집 앞 창문입니다.



이렇게 벽면과 창문 등에는 혈흔으로 추정되는 얼룩 등이 묻어 있습니다.



A 군은 범행을 저지르고 아파트 앞 화단에 숨어 있다가 옆집의 신고로 출동한 경찰에 체포됐습니다.



[아파트 관계자 : 경찰들이. 경찰차가 다섯 대가 들어와 있더라고요. 네 대. 119 구급대 하나 있고.]



A 군은 경찰에서 집에 있던 10대 피해자가 학원에서 본인을 무시하고 모멸감 줘 범행을 저질렀다고 진술한 것으로 알려졌습니다.



세 모녀는 생명에는 지장이 없지만, 얼굴과 팔, 손 등을 많이 다쳐 치료를 받고 있는 것으로 전해졌습니다.



경찰은 피의자를 상대로 정확한 범행 동기와 경위 등을 조사하는 한편, 살인 미수 혐의로 구속영장을 신청할 예정입니다.



(영상취재 : 이광수 G1방송, 디자인 : 이민석 G1방송)



G1 뉴스 송승원