기계 1대가 소나무 1천 그루…"1년 만에 19배"

기후변화를 막기 위해 각국이 탄소 배출 줄이기에 나서고 있죠. 이런 가운데 국내 연구진이 공기 중 이산화탄소를 다시 흡수하는 기술의 성능을 1년 만에 20배 가까이 끌어올렸습니다. 이 장치 1대가 소나무 1천 그루에 맞먹는 탄소 흡수력을 갖춘 셈입니다.



성인 키만한 높이의 길이가 10m에 달하는 설비가 공기를 빨아들입니다.



대기 중 이산화탄소만 콕 집어 잡아내는 '직접 탄소 포집', DAC 장비입니다.



공기가 해당 설비를 통과하면 이 다공성 흡수제가 공기 중에서 이산화탄소만 선별적으로 분리해 냅니다.



하루에 포집할 수 있는 이산화탄소는 약 19kg.



30년생 소나무 1,000그루가 하루에 흡수하는 양과 맞먹습니다.



흡수제 개수를 늘리고 공기 흐름을 최적화해 포집 성능을 1년 만에 19배 높였습니다.



하지만 아직 갈 길은 멉니다.



캐나다의 한 업체는 대규모 실증 연구를 거쳐 연간 50만 톤의 탄소를 포집하고 있습니다.



[스티브 올덤/카본 엔지니어링 CEO : 식량 생산·토지 이용·수자원에 미치는 영향을 최소화하면서 대량의 이산화탄소를 영구적이고 안전하게 제거할 수 있습니다.]



스위스는 매머드 프로젝트를 통해 연간 3만 6천 톤의 이산화탄소를 빨아들이고 있는데, 기계가 소나무 500만 그루가 심어진 거대한 숲의 기능을 하는 셈입니다.



포집된 이산화탄소는 땅속에 저장해 영구 격리하거나, 메탄올 등 각종 연료로 사용됩니다.



국가 온실가스 감축 목표를 세운 우리나라는 오는 2050년엔 이 기술로 연간 740만 톤의 탄소를 줄이겠다는 계획입니다.



[박영철/한국에너지기술연구원 책임연구원 : 규모가 커졌을 때 본 기술이 정확하게 작동하기 위한 추가적인 기술 개발을 진행할 계획입니다. 2035년에는 1년에 천 톤 이상을 생산할 수 있는….]



다만 현재 톤당 1,000달러, 우리 돈 140만 원이 넘는 포집 비용을 낮춰 경제성을 확보하는 게 숙제로 남아 있습니다.



