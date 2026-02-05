이 대통령, 2차 종합특검에 '혁신당 추천' 권창영 변호사 임명

▲ 이재명 대통령, 종합특검에 권창영 변호사 임명

이재명 대통령이 3대(내란·김건희·채해병) 특검의 미진한 부분과 새로운 의혹을 수사하는 이른바 2차 종합특검으로 법무법인 지평 소속 권창영 변호사를 임명했습니다.권 변호사는 더불어민주당이 아닌, 조국혁신당이 추천한 인사입니다 이번 2차 종합특검법은 지난달 16일 민주당 주도로 본회의를 통과했습니다.이후 절차에 따라 민주당은 전준철 법무법인 광장 변호사를, 혁신당은 권 변호사를 이 대통령에게 후보로 각각 추천했습니다.정치권에서는 이 대통령이 두 후보 가운데 누구를 택할 것인지에 관심이 쏠렸고, 결국 이 대통령은 민주당이 아닌 혁신당 추천 인사를 낙점했습니다.이에 앞서 특검으로 임명된 조은석 내란특검과 민중기 김건희특검은 민주당이 추천한 인사였으며, 이명현 채상병특검은 혁신당이 추천한 인사였습니다.2차 종합특검법의 수사 대상은 앞서 3대 특검에서 다루지 못했던 '노상원 수첩' 관련 의혹 등 총 17가지입니다.윤석열 전 대통령의 내란 및 '외환·군사 반란' 혐의, 윤 전 대통령 부부를 둘러싼 각종 선거·권력 개입 의혹 등도 수사합니다.수사 총 지휘를 맡게 된 권 변호사는 서울대 물리학과를 졸업한 뒤 28기 사법연수원을 수료해 서울행정법원과 서울서부지법, 서울남부지법에서 판사로 재직했다.현재 서울대 법학전문대학원 겸임교수로도 활동하고 있습니다.대법원 노동법실무연구회 편집위원과 간사로 활동했으며 해양수산부 중대재해자문위원회 위원장을 지내기도 했습니다.(사진=연합뉴스)