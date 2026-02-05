러, 뇌에 신경칩 심은 '비둘기 드론' 개발…군사 전용 우려

▲ 러시아 네이리 그룹이 개발 중인 '사이보그 비둘기 드론'

러시아가 살아 있는 비둘기의 뇌에 신경 칩을 심어 원격으로 조종할 수 있는 이른바 '사이보그 비둘기 드론'을 개발하고 있다는 보도가 나왔습니다.전쟁쟁쟁서 첩보 수집은 물론 생화학 무기 운반체로 악용될 수 있다는 우려가 제기됩니다.영국 일간 텔레그래프는 현지 시간 4일 러시아 모스크바에 본사를 둔 신경 기술 스타트업 네이리 그룹이 'PJN-1'이라는 코드명의 프로젝트를 통해 조류를 이용한 드론 기술을 개발하고 있다고 보도했습니다.이 기술의 핵심은 비둘기 두개골에 소형 전극을 삽입하고 이를 머리에 장착된 자극 장치와 연결해 조종자가 원격으로 비둘기의 좌우 비행 방향을 제어하는 겁니다.비둘기가 멘 태양광 충전 방식의 배낭에는 비행 제어 장치가 들어 있어 인간이 실시간으로 비행경로를 지시할 수 있고, 가슴에는 카메라를 부착합니다.네이리 측은 이 비둘기가 기존의 기계식 드론보다 성능이 월등하다고 주장합니다.이 비둘기는 하루 최대 480㎞가량을 이동할 수 있으며, 기계 드론이 접근하기 어려운 좁은 공간이나 은밀한 장소에도 들어갈 수 있다고 설명했습니다.알렉산드르 파노프 네이리 최고경영자는 "현재는 비둘기를 활용하고 있지만, 어떤 새든 운반체로 사용할 수 있다"며 "더 무거운 화물을 운반하기 위해서는 까마귀, 해안 시설 감시에는 갈매기, 넓은 해상 구역에는 알바트로스를 고려하고 있다"고 밝혔습니다.회사 측은 이 기술이 산업 시설 점검이나 실종자 수색 등 민간 목적으로 개발됐다고 강조했지만, 서방 전문가들은 군사적 목적의 사용 가능성을 의심하고 있습니다.제임스 지오다노 미 국방부 과학자문위원은 특히 "이런 바이오 드론이 적진 깊숙이 질병을 퍼뜨리는 생화학 무기 운반체로 사용될 수 있다"고 지적했습니다.텔레그래프는 러시아가 이미 훈련된 돌고래를 우크라이나 전쟁의 해군 기지 방어에 투입하는 등 동물 이용 전술을 적극 펼치고 있다며, 비둘기 드론 역시 이러한 새로운 무기 체계의 연장선에 있다고 분석했습니다.이 업체의 자금줄이 러시아 정부와 깊이 연결돼 있다는 의혹도 제기됐습니다.러시아 반전 탐사매체 'T-인베리언트'에 따르면, 네이리는 블라디미르 푸틴 대통령이 주도한 '국가 기술 이니셔티브' 등 크렘린궁 관련자로부터 약 10억 루블, 우리 돈 190억 원을 투자받았습니다.푸틴 대통령의 둘째 딸 카테리나 티코노바(40)가 운영하는 모스크바 국립대 인공지능(AI) 연구소와도 협력 관계인 것으로 알려졌습니다.회사 측은 "투자자와 러시아 정부 간 관계에 대해선 모른다"며 "국가가 첨단 기술을 지원하는 건 전 세계적으로 일반적인 관행"이라고 해명했습니(사진=네이리 그룹 홈페이지 화면 캡처, 연합뉴스)