코스피 3.8% 하락…개인 6.7조 원 역대 최대 '순매수'

▲ 5일 서울 중구 우리은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다

코스피가 미국 기술주 삭풍에 5일 4% 가까이 급락해 최근 연이은 상승세에 제동이 걸렸습니다.개인은 역대 하루 최대 규모인 6조 원가량 순매수한 반면 외국인은 역대 최대치인 약 5조 원을 순매도하며 정반대의 행보를 나타냈습니다.이날(5일) 코스피 지수는 전장보다 207.53포인트(3.86%) 내린 5,163.57로 장을 마감했습니다.지수는 전장 대비 120.07포인트(2.24%) 내린 5,251.03으로 출발해 조금씩 낙폭을 줄여서 한때 5,304.40까지 회복했으나 이후 다시 하락세가 가팔라져 5,142.20까지 밀리기도 했습니다.이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 18.8원 오른 1,469.0원을 나타냈습니다.유가증권시장에서 개인은 6조 7,639억 원을 순매수했습니다.이는 지난 2일 기록한 역대 최대 순매수액 4조 5,874억 원을 훌쩍 뛰어넘는 수치입니다.외국인은 5조 216억 원, 기관은 2조 705억 원을 순매도했습니다.외국인 순매도액 역시 2025년 11월 21일(2조 8,308억 원) 이후 최대치입니다.외국인은 코스피200선물시장에서도 1조 6,984억 원 매도 우위였습니다.간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 기술주와 우량주의 뚜렷한 온도 차이 속에 혼조로 마감했습니다.4일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 260.31포인트(0.53%) 오른 49,501.30에 거래를 마감했습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 35.09포인트(0.51%) 밀린 6,882.72, 나스닥종합지수는 350.61포인트(1.51%) 내려앉은 22,904.58에 장을 마쳤습니다.인공지능(AI) 및 반도체 테마는 이날도 집중 투매 대상이 되면서 기술주는 주저앉았습니다.반면 기술주에서 빠져나간 자금이 도피처로 삼은 듯 전통 산업주와 우량주는 강세를 보였습니다.국내 증시도 미국 기술주 한파에 반도체 대형주를 중심으로 투자심리가 얼어붙었습니다.삼성전자는 5.80% 떨어진 15만 9,300원으로 '16만 전자'가 깨졌고, SK하이닉스는 6.44% 떨어진 84만 2천 원에 거래를 마쳤습니다.이외 시가총액 상위종목 중 현대차(-3.08%), LG에너지솔루션(-1.86%), 삼성바이오로직스(-3.35%), SK스퀘어(-6.15)는 하락했고, 셀트리온(1.40%), 신한지주(0.66%)는 상승했습니다.업종별로는 섬유·의류(2.15%), 부동산(0.34%) 등은 올랐고, 전기·전자(-5.56%), 기계·장비(-4.66%), 운송장비·부품(-4.40%) 등은 내렸습니다.코스닥 지수는 전장보다 41.02포인트(3.57%) 하락한 1,108.41에 거래를 마쳤습니다.코스닥 시장에서 개인은 8,981억 원을 순매수했지만, 외국인과 기관은 각각 2,824억 원, 5,380억 원을 순매도했습니다.에코프로(-4.72%), 에코프로비엠(-4.94%), 알테오젠(-4.68%), 레인보우로보틱스(-6.08%), 삼천당제약(-7.88%) 등 시가총액 상위주 대부분이 떨어졌습니다.이날 유가증권시장과 코스닥 시장의 거래대금은 각각 32조 2,278억 원, 14조 353억 원으로 집계됐습니다.대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 19조 5,232억 원입니다.(사진=연합뉴스)