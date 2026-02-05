동계올림픽 다가온다!…선수단 밀라노 입성 '공항 들썩'

<앵커>



동계올림픽이 오는 토요일 개막합니다. 차준환, 신지아 등 피겨 남녀 싱글 국가대표 선수들이 결전지 밀라노에 입성했습니다. 출국할 때는 물론 입국할 때도 많은 팬들이 몰려서 공항이 들썩였습니다.



유병민 기자입니다.



<기자>



카메라 플래시 세례 속에 많은 팬들의 배웅을 받으며 인천공항을 떠난 피겨 대표 선수들이 13시간이 넘는 비행 끝에 결전지 밀라노에 입성했습니다.



우리 교민뿐 아니라 현지 외국 팬들도 몰려들어 선물을 전달하고 열렬히 환영하자 피곤을 잊은 선수들은 환하게 웃었습니다.



[차준환/피겨 국가대표 : 현지에서도 이렇게 많은 분들께서 반겨주시고 또 응원해 주셔서 너무 감사한 거 같고요.]



김연아 이후 12년 만에 메달을 노리는 우리 선수들은 내일 단체전을 시작으로 뜨거운 열전에 돌입합니다.



[이해인/피겨 국가대표 : 밀라노 와서 정말 기쁘고 열심히 하도록 하겠습니다.]



밀라노에서 열린 국제올림픽위원회, IOC 총회 집행위원 선거에서 김재열 국제빙상경기연맹 회장이 집행위원으로 선출됐습니다.



IOC 집행위원회는 총회 상정 안건을 사전 결정하는 최고 의사 결정기구인데, 한국인이 IOC 집행위원으로 활동하는 건 고 김운용 전 IOC 부위원장에 이어 김재열 회장이 두 번째입니다.



우리 선수단의 이번 대회 첫 경기를 맡은 컬링 믹스 더블 대표팀은 아쉽게 패배했습니다.



김선영과 정영석이 호흡을 맞춘 우리나라는 스웨덴을 상대로 고전 끝에 10대 3 완패를 당했습니다.



(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 이재성)