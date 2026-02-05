또 롤러코스트 탄 은값…반등 후 13% 급락

▲ 실버바

국제 은 가격이 13% 가까이 급락하며 이틀간의 반등분을 모두 반납했습니다.블룸버그 통신에 따르면 한국시간 오후 1시 19분 기준으로 은 현물 가격은 12.7% 급락한 온스당 76.99달러를 나타냈습니다.한때 낙폭이 17%에 달하기도 했습니다.은 가격은 지난달 30일 케빈 워시 차기 연준 의장 후보 지명에 달러화 가치가 급등하면서 27.7% 급락했습니다.이후 이달 3일 8%, 4일 1% 반등했지만 다시 폭락세를 맞고 있는 것입니다.이미 은 가격 급변동은 빈번해졌습니다.지난달에만 5% 이상 급등락한 사례가 10차례에 달합니다.애널리스트들은 최근 급등락의 핵심 원인으로 실물 수요보다는 투기적 자금 유입, 레버리지 포지션 확대, 옵션 거래 중심의 매매를 꼽고 있습니다.골드만삭스는 4일(현지시간) 보고서에서 "가격이 하락하자 딜러들의 헤지 전략이 '강세 추종 매수'에서 '약세 추종 매도'로 바뀌었고, 손절매가 촉발되면서 손실이 시스템 전반으로 연쇄 확산됐다"고 분석했습니다.은 가격 조정 폭이 금보다 더 컸던 것은 런던 시장의 유동성이 더 빠듯해 가격 변동성이 한층 증폭됐다는 분석이 나옵니다.골드만삭스는 가격 급등락 발생 시점을 살펴봤을 때 상당 부분이 중국발 투기보다는 서구권 자금 흐름에 의해 주도됐다고 지적했습니다.특히 가장 극심한 가격 변동 대부분이 중국 선물시장 휴장 시간에 발생했다는 점을 강조했습니다.은 가격의 극심한 변동성은 2021년 열풍을 일으켰던 '밈 주식' 게임스톱 주가를 연상시킵니다.당시 레딧을 중심으로 한 개인들이 대거 몰리면서 기존 가치 평가 방식으로는 설명할 수 없는 수준까지 주가가 폭등한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)