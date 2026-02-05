영화 '멜라니아' 뜨니 미셸의 '비커밍' 흥행 역주행?

▲ 미셸 오바마
버락 오바마 전 미국 대통령의 부인 미셸 오바마 여사가 2020년 내놓은 다큐멘터리가 뒤늦게 다시 인기를 얻고 있습니다.
연예매체 할리우드리포터 등 외신에 따르면 미셸 여사의 다큐멘터리 '비커밍'이 지난 주말 넷플릭스에서 4천750만 분의 시청 시간을 기록했습니다.
일주일 전보다 130배 넘게 폭증한 것입니다.
'비커밍' 시청 시간이 왜 갑자기 크게 늘었는지 정확히 알기 어렵지만 도널드 트럼프 대통령의 부인 멜라니아 트럼프 여사의 다큐멘터리 '멜라니아'가 개봉 중인 시점이어서 눈길을 끌고 있습니다.
'멜라니아'는 지난 주말 북미 극장가에서 716만 달러(100억 원)의 수익을 거뒀습니다.
100만∼200만 달러의 예상 수익을 크게 웃돈 수치입니다.
할리우드리포터는 "극장 흥행과 스트리밍 시청을 단순 비교할 수는 없지만 두 영부인의 다큐멘터리는 정치적 양극화를 잘 보여주는 사례"라고 지적했습니다.
미셸 여사는 2018년 11월 자서전 '비커밍'을 낸 데 이어 2020년 5월 자서전 북투어 과정을 담아 같은 제목의 다큐멘터리를 냈습니다.
자서전은 1천만 부 넘게 팔리며 대형 베스트셀러가 됐고 다큐멘터리는 미 영화 평점 사이트 로튼토마토에서 비평가 93%, 시청자 78%의 긍정 평가를 받았습니다.
아마존이 영화 판권 구매와 홍보에 7천500만 달러(1천100억 원)를 쏟아부은 '멜라니아'는 로튼토마토에서 비평가 5%, 시청자 99%의 긍정 평가를 받았습니다.
공화당 우세 지역의 백인 중장년층 여성이 주로 관람하는 것으로 파악됐습니다.
지난달 29일 워싱턴DC의 트럼프-케네디센터에서 열린 시사회에는 트럼프 대통령 부부는 물론 국방부·상무부·보건복지부 등 각 부처 장관이 대거 참석했고 마이크 존슨 연방하원의장과 스티브 윗코프 대통령 특사까지 모습을 보였습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
