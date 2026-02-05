정은보 "대도약 전환점…자본시장 선진화에 모든 역량 집중"

▲ 정은보 한국거래소 이사장이 5일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 신년 기자간담회에서 기자들의 질문에 답하고 있다

정은보 한국거래소(KRX) 이사장은 5일 '코리아 프리미엄을 향한 자본시장의 선진화'에 올해 업무 초점을 맞추겠다고 밝혔습니다.정 이사장은 이날 오후 서울 여의도 한국거래소에서 신년 기자간담회를 열고 '자본시장 대도약을 위한 거래소 핵심전략'을 발표하며 이같이 말했습니다.그는 이날 간담회에서 ▲자본시장 신뢰도 제고 ▲ 생산적 금융 전환 ▲자본시장 글로벌 경쟁력 강화 ▲미래 성장동력 확보의 4대 핵심전략을 중심으로 12개 추진과제를 제시했습니다.구체적으로는 정부의 '좀비기업' 퇴출 기조에 적극 부응, 부실기업의 조기 퇴출을 최우선 과제로 속도감 있게 추진하기로 했습니다.시가총액과 매출액 등 상장폐지 기준을 지속적으로 강화하고, 상장폐지 심사 조직 및 인력을 보강해 한계기업을 신속 퇴출하겠다는 것입니다.동시에 불공정거래 근절을 위해 합동대응단을 통한 공조 강화와 인공지능(AI) 기술을 접목한 시장감시체계 고도화를 추진하고, 모험자본 활성화를 위한 AI 등 첨단기술 맞춤형 상장을 촉진합니다.기업들이 성장자금을 적시에 조달할 수 있도록 자산총액의 절반 이상을 성장 가능성이 높은 벤처·혁신기업 등에 분산투자하는 공모펀드 '기업성장집합투자기구'(BDC) 도입을 신속 지원하는 것도 주요 과제로 꼽혔습니다.코스닥 본부 조직 및 인력의 전문성과 독립성을 제고하고 공시 가이드라인 개선 등 기업가치 제고 프로그램을 강화하는 한편, 코스닥 기업 분석보고서 확대 및 비상장기업 인큐베이팅 기능 강화 등에도 힘을 쓰기로 했습니다.특히 올해 6월 개설을 목표로 프리마켓(오전 7∼8시)과 애프터마켓(오후 4∼8시) 신설을 추진해 출퇴근 시간 거래를 활성화하고, 2027년 말까지 24시간 거래체계 도입을 추진하겠다는 입장을 재확인했습니다.이밖에 파생시장 24시간 거래와 주식시장 결제 주기 단축, 영문공시 의무 조기 시행 등 MSCI(모건스탠리캐피털인터내셔널) 선진시장(DM) 지수 편입 노력, 거래소 업무 전반에의 AI 도입 추진 등도 꾸준히 이어 나가기로 했습니다.한국거래소는 해외에서만 거래되던 개별종목 레버리지 지수상장펀드(ETF) 등을 신속 도입하고, 위클리 옵션 등 신상품 및 배출권 선물의 상장도 추진할 예정입니다.정 이사장은 "우리 자본시장은 대도약을 위한 전환점에 서 있다"면서 "한국거래소는 코리아 프리미엄을 향한 자본시장의 선진화에 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)