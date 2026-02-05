미·러 유일 핵 군축 협정 '뉴스타트' 종료…핵 경쟁 나서나?

▲ 버락 오바마 당시 미국 대통령과 드미트리 메드베데프 당시 러시아 대통령이 지난 2010년 4월 8일(현지시간) 체코 프라하에서 신전략무기감축조약(뉴스타트)에 서명한 후 악수하고 있다

세계 최다 핵무기 보유국인 미국과 러시아 간 유일한 핵 군축 협정인 신전략무기감축조약(New START·뉴스타트)이 5일(현지시간) 종료됐습니다.미국과 러시아의 전략 핵무기 수를 제한해온 이 조약이 사라지면서 핵무기 보유국 간 군비 경쟁이 과열되고 긴장이 고조될 것이라는 우려가 나옵니다.미국 트럼프 행정부는 조약 만료 시점인 미 동부시간 4일 자정(한국시간 5일 오후 2시)까지 러시아가 제안한 뉴스타트 1년 연장을 수용한다는 입장을 밝히지 않았습니다.러시아 외무부는 4일 성명에서 뉴스타트 시한 종료를 선언하고 "우리는 뉴스타트 당사국들이 핵심 조항을 포함한 조약 맥락 속에서 더는 어떠한 의무나 대칭적 선언에 구속되지 않으며 원칙적으로 다음 조치를 선택할 자유가 있다고 가정한다"고 밝혔습니다.안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 성명에서 "뉴스타트 조약 만료는 국제 평화와 안보에 있어 중대한 순간"이라고 규정한 뒤 "반세기 넘게 지나 처음으로 우리는 러시아와 미국의 전략 핵무기에 대한 어떠한 구속력 있는 제한도 없는 세계에 직면하게 됐다"며 후속 조치 합의를 촉구했습니다.2011년 2월 5일에 발효한 뉴스타트는 원래 기간이 10년이었지만 양국이 5년 연장해 2026년 2월 4일까지 효력이 발생하게 돼 있었습니다.이 조약은 러시아가 2022년 2월 우크라이나를 침공한 이후 양국 간 불신이 커지면서 수년간 불안정한 상태였습니다.블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 2023년 2월 우크라이나 전쟁 책임이 서방에 있다고 주장하며 뉴스타트 참여 중단을 선언했고, 이에 당시 미국 바이든 행정부도 정보 공유와 핵시설 사찰 허용 등을 중단하며 맞대응했습니다.다만, 러시아는 참여 중단을 선언한 이후에도 조약의 핵심인 핵무기 숫자 제한은 지키겠다고 주장해왔습니다.미국은 러시아가 핵탄두 숫자에 대한 검증을 허용하지 않아 준수 여부를 확인할 수 없다는 입장이면서도 작년 1월 의회에 제출한 연례보고서에서 러시아의 조약 위반이 현재로서는 미국의 국가 안보 이익을 위협하지는 않는다고 판단했습니다.이런 가운데 푸틴 대통령은 작년 9월 조약 만료 이후에도 1년간 핵무기 숫자 제한을 준수하겠다며 미국에도 상응 조치를 제안했습니다.그러나 트럼프 대통령은 뉴스타트 만료 이후 아예 새로운 핵 군축 합의를 추진하겠다는 입장을 시사해왔습니다.트럼프 대통령은 지난달 8일 공개된 뉴욕타임스(NYT) 인터뷰에서 뉴스타트와 관련해 "만료되면 만료되는 것이고 더 나은 합의를 할 것"이라며 "선수 두엇이 더 관여될 수도 있을 것"이라고 말했습니다.이는 러시아뿐만 아니라 중국 등 다른 핵보유국까지 아우르는 핵 군축 합의를 할 수 있다는 것으로, 특히 미국에는 중국이 중요한 고려 요인입니다.마코 루비오 국무부 장관도 4일 핵심광물 장관급회의 기자회견에서 뉴스타트에 대해 질문받자 "과거에 대통령은 중국을 포함하지 않고는 21세기에 진정한 군비 통제를 이루는 것이 불가능하다고 분명히 밝힌 바 있다"고 전했습니다.중국의 핵무기 수는 아직 미국과 러시아에 비해 적지만, 빠르게 늘고 있습니다.중국은 2024년에 핵탄두 약 600기를 보유하고 있으며 2030년에는 1천 기가 넘을 것으로 미국 국방부가 작년 12월 공개한 중국 군사력 보고서에서 추산했습니다.미국 내에서는 러시아와 중국의 핵전력을 동시에 상대해야 할 가능성을 경계하면서 미국만 핵 군축 조약으로 손발을 묶어서는 안 된다는 목소리가 존재하고 있습니다.반면 러시아는 핵 군축 대화를 확대하면 미국의 동맹인 영국과 프랑스도 참여해야 한다고 주장해왔습니다.러시아 외무부는 4일 성명에서 안보 위협에는 단호하게 대응하겠다는 입장을 밝히면서도 협력을 위한 적절한 조건이 조성될 경우 평등하고 호혜적인 대화에 기반해 전략적 상황을 포괄적으로 안정화하는 정치외교적 방법을 모색하는 데도 열려 있다고 밝혔습니다.이는 미국이 중국 등을 포함한 더 폭넓은 핵 군축을 제안할 경우 대화에 나설 수도 있다는 의미로 해석됩니다.이런 가운데 양국 모두 상대국의 핵전력을 무력화할 수 있는 새로운 무기 기술 개발에 나서면서 뉴스타트 같이 상호확증파괴에 기반을 둔 핵 군축이 어려워진 상황입니다.상호확증파괴는 내가 상대방을 핵무기로 공격하면 상대방도 핵무기로 반격해 공멸하기 때문에 서로 핵 공격을 자제할 것이라는 개념입니다.상호확증파괴를 통한 핵 억제력이 유지되려면 양국 핵전력 간에 균형이 유지돼야 하지만 미국이 구축하려는 골든돔(차세대 공중 미사일 방어체계)이나 러시아가 개발하는 핵추진 순항미사일 같은 신무기는 이런 균형이 무너질 수 있다는 불안감을 갖게 해 핵무기를 확충하는 동력이 될 수 있습니다.뉴스타트는 미국과 러시아가 각각 실전 배치한 대륙간탄도미사일(ICBM)과 잠수함발사탄도미사일(SLBM), 전략폭격기에 탑재할 수 있는 핵탄두를 1천550개로 제한하도록 했습니다.핵탄두를 실어 나를 수 있는 ICBM과 SLBM, 전략폭격기의 배치도 700개로 제한했습니다.ICBM 발사대와 SLBM 발사대, 전략폭격기는 배치된 것과 배치되지 않은 것을 포함해 총 800개만 보유할 수 있도록 했습니다.양국은 이런 정보를 매년 두 차례 공유하며, 협정 준수 여부를 확인하기 위해 상대국의 핵시설에 대한 사찰 등을 진행해왔습니다.국무부가 홈페이지에 공개한 자료에 따르면 미국은 2023년 3월 1일 기준으로 핵탄두를 실어 나를 수 있는 운반체로 총 662기의 ICBM, SLBM, 전략폭격기를 배치했습니다.이들 핵 운반체에 탑재된 핵탄두는 총 1천419개입니다.ICBM 발사대와 SLBM 발사대, 전략폭격기는 배치된 것과 배치되지 않은 것을 포함해 총 800개입니다.러시아는 2022년 9월 미국과 공유한 자료에서 ICBM과 SLBM, 전략폭격기 540대를 배치했으며 이들 운반체에 핵탄두 1천549개를 탑재했다고 밝혔습니다.ICBM 발사대와 SLBM 발사대, 전략폭격기는 배치된 것과 배치되지 않은 것을 포함해 총 759개입니다.(사진=AP, 연합뉴스)