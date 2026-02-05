뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

아파트서 세 모녀 흉기 피습…"무시해서" 살인미수 10대 붙잡혀

유영규 기자
작성 2026.02.05 14:56 조회수
아파트서 세 모녀 흉기 피습…"무시해서" 살인미수 10대 붙잡혀
▲ 강원 원주경찰서

자신을 무시했다는 이유로 아파트에서 세 모녀를 살해하려 한 10대가 경찰에 붙잡혔습니다.

강원 원주경찰서는 오늘(5일) 살인미수 혐의로 A(16) 군을 붙잡아 조사하고 있습니다.

A 군은 오늘 오전 9시 12분 원주시 단구동 한 아파트에서 40대 B 씨와 10대인 큰딸 C 양과 작은딸 D 양에게 미리 준비한 흉기를 휘둘러 살해하려 한 혐의를 받습니다.

A 군 범행으로 B 씨는 목 부위를 크게 다치고, C 양과 D 양은 오른쪽 팔과 어깨 등에 자상을 입어 병원으로 옮겨졌습니다.

세 모녀는 생명에 지장은 없는 것으로 알려졌습니다.

경찰은 "앞집에서 살려달라고 소리를 지르고 바닥에 혈흔이 있다"는 이웃의 신고를 받고 출동해 아파트 인근 화단에 숨어 있던 A 군을 현행범 체포했습니다.

A 군은 경찰에 "같은 중학교에 다니던 동창 C 양이 창피를 주고 무시했다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 A 군을 상대로 정확한 범행 경위 등을 조사하고 있습니다.

(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지