'다주택자 중과' 연일 예고 속 서울 아파트값 상승세 소폭 둔화

▲ 서울 남산에서 바라본 한강과 아파트 단지들

최근 이재명 대통령이 다주택자에 대한 양도소득세 중과 의지를 연일 확인하는 가운데 서울 아파트 매매가격 상승세가 소폭 둔화했습니다.5일 한국부동산원이 발표한 2월 첫째 주(2월 2일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 평균 매매가격 상승률은 0.27%로 직전 주(0.31%) 대비 0.04%포인트 축소됐습니다.서울 매매가격은 작년 2월 첫째 주 상승 전환한 뒤 52주째 연속 상승했습니다.부동산원은 "정주 여건이 양호한 신축, 대단지, 역세권 단지 등을 중심으로 수요가 지속되고 상승 계약이 체결되는 등 서울 전체적으로 상승했다"고 말했습니다.특히 가격이 상대적으로 낮은 편에 속하는 비강남과 외곽 일부 지역으로 수요가 이동해 가격 '키 맞추기' 장세가 나타나면서 이들 지역의 가격 상승세가 두드러지는 양상입니다.관악구(0.57%)가 봉천·신림동 대단지 위주로 가격이 크게 올라 서울에서 가장 높은 상승률을 기록했고, 성북구(0.41%), 영등포구(0.41%), 강서구(0.40%), 성동구(0.36%), 구로구(0.34%) 등도 오름폭이 컸습니다.반면 강남 3구는 서초구(0.21%)가 직전 주 대비 상승률이 0.06%포인트, 송파구(0.18%)는 0.13%포인트 축소됐고 강남구(0.07%)는 직전 주와 동일한 수준을 보이는 등 상승세 둔화가 감지됐습니다.이재명 대통령이 올 5월 9일 이후 다주택자 양도세 중과 유예가 연장되지 않을 것임을 연일 강조하자 일부 다주택자들이 호가를 낮춘 절세 매물을 내놓으면서 상승폭 조정에 영향을 미친 것으로 풀이됩니다.경기(0.13%)는 직전 주와 동일한 상승률을 기록한 가운데 용인시 수지구(0.59%), 구리시(0.53%), 안양시 동안구(0.48%) 등이 가파른 오름세를 보였습니다.인천(0.02%)은 상승폭이 0.02%포인트 축소됐고, 수도권 전체로는 0.16%의 상승률을 나타냈습니다.비수도권은 직전 주 대비 0.02% 올랐습니다.5대 광역시와 8개 도가 각각 0.02% 상승했고 세종시는 보합을 기록했습니다.전국 아파트 매매가격 상승률은 0.09%로 직전 주 대비 0.01%포인트 낮아졌습니다.남혁우 우리은행 부동산연구원은 "세금 가중 우려 등으로 강남권 중심의 매물 출회 현상이 당분간 지속될 것으로 예상돼 서울 아파트 가격의 상승률 둔화는 불가피할 것"이라며 "중저가 지역과 경기도 비규제지역 중심으로는 실수요 유입이 꾸준하고 키 맞추기 현상도 지속되고 있다"고 말했습니다.전국 아파트 전세가격은 직전 주 대비 평균 0.08% 상승했습니다.서울(0.13%)은 작년부터 전세 매물 부족이 이어지는 가운데 봄 이사철을 앞두고 역세권·대단지 및 선호 단지 중심으로 임차 수요가 지속되며 전체적으로 상승했습니다.성동구(0.45%)가 옥수·행당동 선호 단지를 중심으로 상승률이 높았고 노원구(0.24%), 서초구(0.22%), 성북구(0.21%), 동작구(0.19%) 등도 전셋값 상승률이 높은 축에 속했습니다.부동산 빅데이터 업체 아실(아파트실거래가)에 따르면 이날 기준 서울 전세 매물은 2만 1,456건으로 1년 전과 비교해 24.2% 적었습니다.자치구별로는 성북구(138건, -88.6%)의 감소폭이 가장 컸고 관악구(210건, -72.5%), 동대문구(495건, -67.8%), 광진구(311건, -66.6%) 등도 높은 감소율을 기록했습니다.서울 전세가격도 매매가격과 마찬가지로 작년 2월 첫째 주 이후 52주 연속 상승했습니다.경기(0.12%)에서는 성남시 중원구(0.31%)와 용인시 수지구(0.28%), 수원시 팔달구(0.28%), 안양시 동안구(0.26%) 등의 전셋값 오름폭이 컸습니다.인천은 직전 주 대비 0.04% 상승했고 수도권 전체로는 0.12% 올랐습니다.비수도권 평균 전세가격 상승률은 0.05%로 조사됐습니다.5대 광역시는 0.06%, 세종시는 0.05%, 8개 도는 0.04% 각각 상승했습니다.(사진=연합뉴스)