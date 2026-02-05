조국, '합당은 대권 알박기' 비판에 "음모론…예의 없다"

▲ 조국혁신당 조국 대표가 5일 부산 동구 부산항컨벤션센터에서 열린 부산현장최고위원회에서 민주당과 합당 관련 발언을 하고 있다

조국혁신당 조국 대표는 오늘(5일) 더불어민주당의 합당 제안과 관련, "민주당 내부 논쟁 과정에서 우당(友黨)에 대한 예의는 찾아볼 수가 없다"고 비판했습니다.조 대표는 이날 부산항국제여객터미널에서 열린 최고위원회에서 "(합당을) 제안한 민주당 내부에서 파열음이 격렬하고, 그 과정에서 혁신당과 저에 대한 비난과 조롱이 이뤄지고 있다"며 이같이 말했습니다.그는 "상상에 상상을 더한 음모론을 펼치고 있다"며 "당이 작다고 자존심까지 없는 것은 아니다"라고 꼬집었습니다.이어 "(민주당이) 신속히 내부를 정리해주길 바란다"며 "민주당 당원들의 집단 지성을 믿는다"고 강조했습니다.앞서 민주당 이언주 최고위원은 전날 합당 논의와 관련, 조 대표를 겨냥, "민주당 지지자들 사이에선 '특정인의 대권 놀이에 민주당을 숙주로 이용하는 게 아니냐', '차기 알박기에 들어간 게 아니냐'는 얘기까지 나온다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)