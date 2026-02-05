한국인 31% "정치가 최대 문제"…세계 5번째로 높아

▲ 여의도 국회의사당

한국은 '정치' 문제가 가장 심각한 국가 현안이라고 인식하는 비율이 전 세계에서 5번째로 높은 것으로 나타났습니다.미국 여론조사기관 갤럽은 지난해 3월부터 10월까지 전 세계 107개국에서 각국 성인 약 1천 명을 대상으로 한 여론조사 결과를 현지 시간 4일 발표했습니다.'현재 당신의 나라가 당면한 가장 중요한 문제는 무엇인가'라는 공통 질문에 '정치·정부'를 최우선 문제로 인식한 나라는 107개국 중 8개국이었습니다.'정치·정부' 지목 비율이 가장 높은 나라는 특수한 안보 환경에 처한 타이완(50%)이었고, 슬로베니아(34%), 스페인·미국(각 33%), 한국(31%)이 뒤를 이었습니다.갤럽은 정치 및 통치 문제는 전 세계적으로 자주 언급되는 국가 문제 중 하나이지만, 특히 고소득 국가에서 이런 경향이 두드러진다고 설명했습니다.기본적 욕구가 충족되고 사회가 번영할수록 투명한 통치에 대한 기대치가 높아지기 때문이기도 하지만, 정부와 사법, 선거, 군대, 금융 등 제도에 대한 신뢰도가 약한 사회일 경우 정치를 자국의 가장 큰 문제로 인식할 가능성도 높다고 지적했습니다.이번 조사에서 전 세계인들은 일반적으로 '경제'가 가장 큰 문제라고 답했습니다.107개국을 순서대로 나열했을 때 중앙값 기준으로 응답자의 23%가 '경제'를 자국이 당면한 가장 큰 문제라고 언급했고, 이어 '일자리·고용'(10%), '정치·정부'(8%), '안전·안보'(7%), '식량·주거'(3%), '사회 문제'(3%), '환경·기후변화'(3%), '보건'(2%), '교육'(2%) 순이었습니다.경제 문제는 71개국에서 가장 많이 언급됐습니다.이는 생활비 부담, 물가 상승, 임금 문제 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다.저소득 국가 국민들은 고소득 국가에 거주하는 사람들보다 경제적 어려움과 기본적인 생필품 구매에 대한 우려를 더 많이 피력했습니다.'일자리·고용' 문제는 단순한 실업뿐 아니라 일자리의 질과 노동 환경에 대한 불안까지 반영되면서 국민들의 주요 불만으로 자리 잡았다고 갤럽은 설명했습니다.(사진=연합뉴스)