[여담야담] '숙주' 논란으로 번진 합당 갈등…조국도 "예의 없다" 폭발

[편상욱의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 장윤미 더불어민주당 대변인, 유의동 전 국민의힘 의원

--------------------------------------------



● 합당 내홍 격화~숙주 발언에 폭발



장윤미 더불어민주당 대변인

"합당, 감정과 언쟁에 매몰될 이슈 아냐…본질적 부분으로 논의 옮겨가야"



유의동 전 국민의힘 의원

"합당, 민주당 2.0에서 3.0으로 넘어가려는 시도"



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 민주당 얘기 좀 계속해 보죠. 조국혁신당과 합당을 놓고 민주당의 지금 내홍이 커지고 있습니다. 그런데 여기에 대해서 조국혁신당의 조국 대표가 또 한마디 했군요. 조국혁신당의 조국 대표 민주당 내 합당 반대 인사들을 겨냥해서 반발의 목소리를 냈습니다. 들어보시죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 조국 대표의 이런 반발에는 이언주 최고위원의 숙주 발언이 도화선이 됐다는 얘기가 나오고 있습니다. 바로 어제 이 자리에 이언주 최고위원이 출연해서 이야기를 했었는데 어떤 이야기인지 한번 들어보시겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 장윤미 대변인 보시기는 어떻습니까. 민주당 내에서 지금 깊어지는 내홍 가운데 이언주 최고위원이 지금 사실상 합당 반대에 총대를 메고 나선 모양새예요. 그랬더니 숙주 발언에 대해서 조국혁신당이 강력히 반발하고 있습니다. 이러다가 합당도 되기 전에 감정 싸움부터 커지는 것 아니냐 이런 걱정 아닌 걱정이 되는군요.



▶ 장윤미 / 민주당 대변인 : 그런데 감정과 이런 언쟁에 매몰될 수 있는 이슈는 아닌 거고요. 이제 민주당이 나아가는 길에 조국혁신당과의 합당 내지는 통합은 어떻게 보면 좀 전제가 과거부터 돼 왔던 측면이 있고 문제 제기를 하시는 분들도 이제 두 가지 측면을 거론하시는 건데 일단 1차적으로는 이게 논의가 무르익지 않은 상황에서 좀 기습적으로 전격적으로 이루어진 것 아니냐. 그렇지만 유시민 전 장관이 언급했듯이 더 본질적인 것은 이 당과 합칠 수 있느냐 노선이 차이가 있느냐 합쳤을 때 어떤 시너지가 있느냐 좀 더 본질적인 부분으로 논의가 옮겨가야 되는 측면이 있다고 생각하고요.



기본적으로 조국혁신당의 조국 대표가 언급했듯이 노선과 관련한 어떤 차이 등도 언급이 되고 있습니다마는 저희 민주 진영에서는 어쨌든 이 정부 들어서 이혜훈 전 의원도 모셔올 정도로 정치적 운동장을 넓게 쓰겠다고 공언을 드리고 있습니다. 그러면 보수 정당에 몸 담으셨던 분들과의 괴리보다 조국혁신당의 구성원들과의 괴리는 훨씬 좁은 거죠. 이거를 못 넘을 산이라고 하고 그냥 쇄빙선 역할로 외부에서 자리매김하는 것으로 그쳐라라고 그냥 단절하는 것이 맞는 것인지 그렇기 때문에 대안을 내시는 분들도 지방선거 끝나고 각각의 조국혁신당, 민주당이 위임 기구를 만들어서 이 부분을 수임기구에서 각자 논의를 한 다음에 통합을 하자. 절차를 차근차근 가져가기 위해서 시간의 구애를 받지 말자라는 대안도 나오고 있어서 아마 정상을 찾아갈 거라고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이런 상황에서 오늘 나온 NBS 여론조사 잠깐 보죠. 양당 간의 합당 인식에 대한 결과가 흥미롭습니다. 반대한다는 응답이 44%, 찬성한다는 응답은 29%로 반대 여론이 더 높았습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되고요. 그런데 지금 대부분 국민은 이제 반대 여론이 높습니다만 반면에 민주당과 조국혁신당 지지층만 보면 찬성이 훨씬 더 높은 상황이란 말입니다. 유의동 전 의원께서는 어떻게 해석하실까요.



▶ 유의동 / 전 국민의힘 의원 : 저는 이거를 지금 조국혁신당과 민주당 만의 관계로 볼 것이 아니라 이해관계자는 둘이 아니라 저는 셋이라고 보거든요. 그러니까 민주당 안에도 정청래 대표를 중심으로 한, 제가 정의하기로는 민주당 버전 2.0의 그룹이 있거든요. 그러니까 그분들은 1.0을 DJ 대통령과 호남 분들 지지 기반이라고 본다면 2.0은 노무현 대통령, 문재인 대통령을 겪은 친노, 친문 세력들이고요. 지금 3.0을 민주당 안에다가 이식을 하려고 하는 과정인데 지금 3.0 이식이 잘 안 되는 겁니다. 받아들여지지 않고 그냥 우리는 2.0 체제로 갈래라고 하는 그룹이 있는 거고 3.0 체제를 빨리 받아들여야 돼라는 체제가 있는 거죠. 3.0 체제를 받아들이려고 하는 체제들은 이재명 대통령을 중심으로 그간 민주당 내에서 비주류였던 분들 또 특히 지금 아까 앞서 이혜훈 전 의원에 대한 이야기도 하셨습니다마는 그런 분들까지 포섭하겠다는 그룹이 3.0 그룹인 거거든요. 그러니까 지금 저 안에 보면 일반적인 국민들 입장에서 보면 이 지방선거를 앞둔 저 통합들이 국민들 입장에서는 그냥 뭐 정략적으로 보일 수는 있겠습니다마는 내부 이해관계자들 입장에서는 저는 찬성 여론이 훨씬 더 높을 수밖에 없는 그런 기형적 구조를 갖고 있다고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇다면 지금 보니까 대통령의 의중은 지금 합당에는 좀 반대하는 것일 것이다. 이렇게 보시는 거죠.



▶ 유의동 / 전 국민의힘 의원 : 그렇죠. 그러니까 지금 이재명 대통령은 조국혁신당을 포함한 친노, 친문, 학생운동 그룹들이 당내의 주류보다는 비주류로 남기를 원하는 거고요. 그 주류는 지금 이재명 대통령이 등장하면서 민주당 내에 새로운 신주류로 형성돼 있는 관료라든지 테크노크라트라든지 이런 사업을 하시는 분들이라든지 이런 분들과 민주당의 주류로서 민주당의 역사를 새로 쓰고 싶은 게 아닌가 저는 그렇게 이해하고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이래서일까요. 오늘 이재명 대통령이 저녁에 박찬대 의원을 비롯한 전직 원내대표단과 비공개 만찬을 갖는다고 그래요. 이재명 대통령이 박찬대 의원한테는 좀 어떻게 보면 친밀감을 표시하는 반면에 정청래 대표하고는 좀 서먹한 거 아니냐 이런 분석들이 좀 있지 않습니까.



▶ 장윤미 / 민주당 대변인 : 그런데 식사, 정치라는 틀거리로 보면 정청래 대표가 대통령과의 만찬 오찬 등에서는 더 함께한 그런 횟수는 많을 거고요. 박찬대 전 원내대표뿐만 아니라 그 당시에 원내지도부가 같이 왜냐하면 그 당시의 당 대표가 이재명 대통령이었기 때문에 거기에 대해서 당연히 자리를 갖는 것은 어색하지 않은 부분이 있고 다만 이런 여러 정치적인 쟁점이 있는 중에 이런 식사 자리가 있다 보니까 정치적 평가가 나옵니다만 이거는 정치적으로 확대할 필요는 없고 아마 민주당과 관련해서는 대통령도 전현직 정무수석이 언급했듯이 당 대 당 통합은 대통령의 지론이라는 이야기까지 공식적으로 나온 만큼 어떤 대통령이 이 부분에 대해서 또 기본적으로 이게 당무인 성격이 있어서 입장을 내시기에는 좀 제한적인 부분이 있으실 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 지켜보도록 하죠. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 장윤미 더불어민주당 대변인, 유의동 전 국민의힘 의원과 함께했습니다. 두 분 수고하셨습니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부)