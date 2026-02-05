"먹고살기 힘들어서" 캐나다 로빈후드, 고물가에 마트 털어 기부

이미지 확대하기

▲ 마트에서 식료품 훔치는 '골목의 로빈들' 활동가들

캐나다 몬트리올에서 로빈후드 복장을 한 활동가들이 고물가에 항의한다는 뜻에서 마트에서 음식을 훔친 뒤 무료로 나눠주는 행각을 벌여 경찰이 수사에 나섰습니다.CNN에 따르면 '골목의 로빈들'이라는 이름의 단체 활동가 약 60명은 현지시간으로 3일 밤 몬트리올의 한 유기농·건강식품 매장에 들이닥쳐 계산하지 않은 식료품을 들고나왔습니다.영국 전설에 나오는 의적인 로빈후드 스타일의 깃털 모자를 쓴 이들은 이 식료품을 도시 곳곳의 '공동 냉장고'에 기부했습니다.캐나다 등 일부 국가 대도시에서 운영되는 '공동 냉장고'는 누구나 음식을 넣을 수 있고, 음식이 필요한 사람은 누구나 가져갈 수 있는 방식으로 운영됩니다.'골목의 로빈들'은 이번 행위가 식품 인플레이션에 항의하는 차원에서 이뤄졌다고 주장했습니다.이 단체 관계자는 성명에서 "우리는 오직 이윤만을 좇는 슈퍼마켓에서 음식을 사기 위해 매일 쉴 틈 없이 일하고 있다"며 "직업이 두 개여도 먹고 살기 힘들고 가족을 돌보기 벅찬 상황에서는 모든 수단이 정당화된다"고 주장했습니다.이 단체는 범행 과정을 소셜미디어를 통해 공개하기도 했습니다.영상 속 활동가들은 마스크를 쓴 채 물건을 챙기고, 수사망을 피하기 위해 보안 카메라에 스프레이를 뿌렸다.매장 외벽에는 "이윤은 꺼져라"(F**k Les Profits)라는 낙서도 남겼습니다.2024년 11월부터 1년간 캐나다의 식품 물가 상승률은 4.7%로, 전체 물가 상승률의 두 배 이상인 것으로 전해졌습니다.앞서 '골목의 로빈들'은 지난해 12월 산타클로스 복장을 하고 몬트리올의 또 다른 식료품점을 급습해 음식을 훔친 뒤 일부를 포장해 인근 크리스마스트리 아래에 두고 간 바 있습니다.몬트리올 경찰 관계자는 "절도와 낙서 행위에 대해 수사에 착수했다"며 "사건으로 다친 사람은 없으며 현재까지 체포자는 없다"고 밝혔습니다.이 관계자는 "정확한 금액은 파악되지 않았지만 수천 달러 상당으로 추정된다"며 "현재까지 도난 물품은 회수되지 않았다"고 덧붙였습니다.현지 경찰은 작년 12월 산타클로스 복장 사건 역시 수사 중이지만 아직 체포된 사람은 없는 것으로 전해졌습니다.(사진=soulevementsdufleuve 인스타그램 캡처, 연합뉴스)