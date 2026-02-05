뉴스
색동원 시설장 6시간 경찰 조사…일부 혐의 부인

김태원 기자
작성 2026.02.05 13:53 조회수
색동원 시설장 6시간 경찰 조사…일부 혐의 부인
▲ 인천 강화군 중증장애인 거주시설 색동원 시설장 김 씨(가운데)가 4일 오후 7시 7분쯤 2차 조사를 마치고 서울 중구 서울경찰청 조사실에서 나오고 있다.

인천 중증장애인 거주시설 '색동원'의 기관장 김 모 씨가 경찰에서 자신의 성폭력 혐의 일부를 부인한 것으로 전해졌습니다.

김 씨는 어제(4일) 서울경찰청 색동원 특별수사단에 피의자 신분으로 출석해 6시간 동안 조사를 받았습니다.

김 씨는 이 과정에서 여성 입소자들과 강제 성관계를 맺었다는 등의 혐의(성폭력처벌법상 장애인 강간·강제추행)를 대체로 인정하지 않는다고 진술한 것으로 알려졌습니다.

지난 12월 1차 조사 때와 비슷한 취지입니다.

김 씨에게 최소 6명의 입소자가 피해를 입었다고 보는 경찰은 일단 김 씨를 귀가시킨 뒤 추가 조사 방향을 검토하고 있습니다.

색동원이 소재한 인천 강화군이 한 대학에 의뢰한 심층 조사에 따르면 입소자 17명과 퇴소자 2명 등 30~60대 여성 19명이 성적 피해를 진술한 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김태원 기자 사진
김태원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

