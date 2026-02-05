색동원 시설장 6시간 경찰 조사…일부 혐의 부인

▲ 인천 강화군 중증장애인 거주시설 색동원 시설장 김 씨(가운데)가 4일 오후 7시 7분쯤 2차 조사를 마치고 서울 중구 서울경찰청 조사실에서 나오고 있다.

인천 중증장애인 거주시설 '색동원'의 기관장 김 모 씨가 경찰에서 자신의 성폭력 혐의 일부를 부인한 것으로 전해졌습니다.김 씨는 어제(4일) 서울경찰청 색동원 특별수사단에 피의자 신분으로 출석해 6시간 동안 조사를 받았습니다.김 씨는 이 과정에서 여성 입소자들과 강제 성관계를 맺었다는 등의 혐의(성폭력처벌법상 장애인 강간·강제추행)를 대체로 인정하지 않는다고 진술한 것으로 알려졌습니다.지난 12월 1차 조사 때와 비슷한 취지입니다.김 씨에게 최소 6명의 입소자가 피해를 입었다고 보는 경찰은 일단 김 씨를 귀가시킨 뒤 추가 조사 방향을 검토하고 있습니다.색동원이 소재한 인천 강화군이 한 대학에 의뢰한 심층 조사에 따르면 입소자 17명과 퇴소자 2명 등 30~60대 여성 19명이 성적 피해를 진술한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)