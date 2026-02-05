부영, 올해 출산장려금 36억 원 지급…"저출생에 기업이 마중물"

▲ 이중근 부영그룹 회장이 5일 서울 중구 세종대로 부영태평빌딩에서 열린 2026년 시무식 및 출산장려지원 행사에서 출산 장려금을 지급받은 직원 가족들과 인사하고 있다.

부영그룹이 지난해 출산한 직원들에게 총 36억 원의 출산장려금을 지급했습니다.부영그룹은 5일 서울 중구 부영태평빌딩에서 올해 시무식을 열고 지난해 출산한 직원의 자녀 1인당 1억 원씩 총 36억 원의 출산장려금을 지원했다고 밝혔습니다.이는 전년도 지급액(28억 원) 대비 약 29% 증가한 수치입니다.그룹이 2024년 출산장려금 제도를 시행한 이후 올해 다둥이 출산이나 두 자녀 이상 출산으로 총 2억 원을 받은 직원도 11명이나 된다고 그룹은 설명했습니다.현재까지 부영의 누적 출산장려금 지급액은 134억 원에 달했습니다.그룹의 출산장려금 제도는 이중근 회장이 저출생 문제를 해결하기 위해 마련한 것으로, 시행 첫해인 2024년에는 2021∼2023년분을 고려해 총 70억 원이 지급됐습니다.그룹은 "출산장려금 제도는 사내 출산율 제고라는 단순한 복지를 넘어 대한민국 저출생 정책의 패러다임을 바꿨다"며 "특히 기업의 지원이 온전히 가정에 전달될 수 있도록 '출산지원금 전액 비과세'라는 법적 토대를 마련하는 데 중추적 역할을 했다"고 소개했습니다.이 회장은 "국가 존립을 위협하는 저출생 위기 속에서 기업이 마중물이 돼야 한다는 신념으로 시작한 출산장려금 제도가 가시적 성과를 보인다"며 "우리 회사의 사례가 국채보상운동이나 금 모으기 운동처럼 수많은 기업이 자발적으로 동참하는 '나비 효과'로 확산한 점을 매우 뜻깊게 생각한다"고 말했습니다.아울러 대한노인회장을 맡고 있는 이 회장은 이날 10월 24일인 '유엔 데이'를 국가 공휴일로 재지정해야 한다고 재차 주장했습니다.유엔데이는 유엔이 창설·발족한 1945년 10월 24일을 기념하기 위해 제정된 기념일로, 한국에서는 1950년부터 1975년까지 법정 공휴일이었다가 북한의 유엔 산하 기구 가입에 대한 항의 표시로 1976년 공휴일 지정이 폐지됐습니다.이 회장은 "대한민국은 식민지에서 군정으로, 군정에서 자주적 독립 국가로 나아가는 과정마다 유엔과 함께했다"면서 "유엔데이 공휴일 재지정은 참전 60개국과의 외교적 관계를 개선하고 국격을 높이는 계기가 될 것"이라고 강조했습니다.이 회장은 시무식 이후 마련된 기자 간담회에서 출산장려금을 1억 원으로 정한 이유에 대해 "'억' 소리가 나야 정서적으로 만족감을 느낄 수 있고, 쓰임새가 있겠다고 생각했다"며 "액수를 올릴 생각은 안 해봤지만, 깎을 생각도 없다"고 말했습니다.그러면서 합계출산율 1.5명에 도달할 때까지는 출산장려금 제도를 지속할 뜻을 밝혔습니다.정부의 주택 정책 방향과 관련한 질문에는 "충격 요법으로는 문제 해결이 어려울 것"이라며 "수요와 공급의 원칙으로 해결해야 한다"고 답했습니다.부진한 건설업황 속 업계의 위기 극복 방안에 대해서는 "이런 때일수록 원가를 절감하고, 물건을 제대로 만들어 (시장의) 신뢰를 확보해야 한다"고 했습니다.이 회장은 그동안 개발이 지연된 서울 용산구 한강로3가 아세아 아파트 부지와 성동구 성수동 뚝섬지구 부지 개발, 중구 소공동 부영호텔 신축 등의 사업도 속도를 내겠다고 이날 밝혔습니다.이 회장은 "올해 다 착공할 것"이라며 "뚝섬은 착공과 동시에 분양이 가능할 것이고, 나머지는 검토해봐야 한다. 정부 정책에 호응하는 입장에서라도 열심히 할 작정"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)