"한국인 300명 체포, 전혀 몰랐다"…뒤늦게 드러난 배후? [자막뉴스]

지난해 미국 조지아주에서 이민 단속 당국이 한국인 근로자들을 대거 체포했을 당시 도널드 트럼프 대통령은 전혀 몰랐다는 현지 보도가 나왔습니다.



월스트리트저널은 지난해 9월 이민세관단속국이 미 조지아주 현대차그룹-LG엔솔 배터리 합작공장 건설 현장에서 한국인 근로자 3백여 명을 체포한 직후 트럼프 대통령은 자신은 "몰랐다"고 말했다고 보도했습니다.



당시 브라이언 켐프 조지아 주지사가 트럼프 대통령과 통화하며 이들의 석방을 요청했는데, 트럼프 대통령은 아예 체포 사실도 "몰랐다"고 답했다는 겁니다.



트럼프 대통령이 사태 초기 자세한 내용을 알지 못한다면서 당국이 해야 할 일을 했을 뿐이라고 말한 것과 일치하는 대목입니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 불법 체류 외국인들이 거기서 많이 일했죠. (단속 당국은) 할 일을 하는 겁니다. 그것이 할 일이죠. (불법 체류자는) 바이든과 함께 왔습니다.]



월스트리트저널은 대규모 단속 사태 배후로 강경한 이민 단속을 주도하고 있는 스티븐 밀러 백악관 부비서실장을 주목했습니다.



정권 실세로 불리는 밀러 부실장은 트럼프 집권 2기 강경 이민 정책을 설계하면서 하루 3천 명이라는 추방 목표를 제시한 것으로 유명합니다.



특히, 조지아 사태 당시 트럼프 대통령은 참모들에게 공장과 농장에서 대규모 체포 작전을 하는 것을 더 이상 원치 않는다고 말했지만, 이후에도 밀러 부실장은 대규모 단속을 주장한 것으로 알려졌습니다.



