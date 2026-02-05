이 대통령 "국가연구자 제도 도입해 평생 연구하는 길 열어야"

▲ 이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 미래 과학자와의 대화'에서 국제과학올림피아드 대표수상자들에게 기념패를 친수한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(5일) "과학기술은 그 나라의 국가역량 그 자체"라며 과학기술 인재 육성에 힘을 쏟겠다고 밝혔습니다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에 '대통령 과학 장학생'으로 선정된 대학생·대학원생과 올림피아드에서 수상한 중·고교생 등을 초청해 간담회를 하면서 "역사적으로 봐도 과학기술을 존중하는 체제는 흥했고, 천시하는 시대는 망했다"며 이같이 약속했습니다.정부는 과학기술인 양성을 위해 우수한 이공계 대학생·대학원생에게 대통령 명의로 장학금을 지급하고 있습니다.이 대통령은 "이 같은 국가장학금 제도는 김대중(DJ) 대통령이 처음 만들었다고 한다"며 "앞으로는 장학제도뿐 아니라, 국가연구자 제도까지 도입해 평생을 과학기술 연구에 종사하며 자랑스럽고 명예롭게 살 수 있도록 하는 길을 열어보려 한다"고 언급했습니다.아울러 "과학기술 국가정책이 조변석개해서 예측이 어려우니 안정적인 시스템을 만들어야 한다는 의견이 나온다. 저도 여기에 공감한다"고 강조했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)